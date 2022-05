Llamado a la población para un uso racional de artefactos en los días fríos

Con el cambio de clima, aumenta el uso de calefactores y también de “incendios estructurales”, según declaró al móvil de Misiones Cuatro, Elías Chagas, director de la División de Bomberos de la Policía de Misiones.

“Las condiciones climáticas cambiaron y representan riesgos. Estamos teniendo intervenciones de incendios estructurales sobre viviendas, donde se disponen de electrodomésticos y la demanda de energía es un poco más”, explicó Chagas.

En ese sentido agregó: “si no tenemos las instalaciones eléctricas en condiciones provoca cortocircuitos. Al tener mayor demanda de energía se calientan los cobertores y, al no tener un sistema de corte, provoca un recalentamiento y un cortocircuito”, detalló el uniformado.

Consultado sobre el uso de braseros y los riesgos que implican señaló: “en este caso es combustión incompleta, donde hay desprendimiento de gases, el monóxido de carbono que es letal. En un espacio reducido, donde no hay ventilación, la concentración de estos gases hace que las personas se pongan en riesgo y, al inhalar, se termina teniendo una intoxicación”, declaró Chagas.

Respecto a los peligros de incendio indicó: “siempre se pide a aquellas personas que tienen salamandras o cocinas a leña, dispongan de los conductos adecuados, como las chimeneas, que son los que evitan la concentración de humo en estos ambientes”.

Y agregó: “en los braseros, donde no hay liberación de aire, hace que los incendios sean importantes. Hay que hacer hincapié que el uso no sea en el interior de la casa, más aún en ambiente reducido y en horarios que descansamos, la presencia es un riesgo letal si no es utilizado de forma adecuada”.

Por último, señaló que las instalaciones eléctricas también representan un riesgo cuando no hay mantenimiento.