Los protocolos de ingreso a Misiones continúan siendo los mismos

Tras la paulatina apertura de fronteras, en Misiones dos pasos fronterizos fueron habilitados como corredor seguro: el puente Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz do Iguacú y el puente San Roque González de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación.

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con Carlos Báez, el Secretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, quien manifestó que los protocolos de ingreso a la tierra colorada continúan siendo los mismos.

“Seguimos manteniendo el corredor seguro, que está habilitado por nación, eso significa que tenemos la tarea de detectar alguna persona portador del virus y, en caso que lo tuviera, hacer un corredor seguro para que no se disemine en el resto de la población”, detalló el funcionario.

En ese sentido agregó: “con la nueva variante (Ómicron) toma una relevancia mucho mayor de las que estábamos teniendo, con lo cual, estamos teniendo mucho más énfasis en la detección el ingreso al país por estos pasos fronterizos”, declaró Báez.

Con respecto a los requisitos detalló “tener las dos vacunas y traer de su lugar de origen una PCR no más de 72 horas, o un test antígeno, no más de 24 horas de haberse hecho. Esto nos permite saber que el que va a ingresar al país no es portador del virus. Cuando uno piensa ingresar al país, en este caso la Argentina, estos son los requisitos”.

En esa línea, Báez dijo que los misioneros no deben abonar el test. “Para los misioneros es gratis para los extranjeros no”, precisó.