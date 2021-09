POSADAS. Las múltiples protestas, asambleas y petitorios entregados al gobierno provincial por parte de productores agropecuarios de Misiones, por las olas de abigeato y robo de yerba, entre otros delitos enmarcados en la Inseguridad Rural, finalmente surtieron efecto y se instalaron en el debate parlamentario a través de un proyecto para endurecer las penas contra este tipo de crímenes.

Este miércoles, en una nueva reunión en la Cámara de Diputados de la comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, se trató un proyecto de ley que busca modificar el artículo 319 del Código Procesal Penal de la provincia, para que se deniegue el derecho de excarcelación en los hechos delictivos ocurridos en zonas rurales.

En el debate, se destacó el interés de todos los productores misioneros en este proyecto, que podría ser aprobado en la Legislatura controlada por la mayoría renovadora, desde hace décadas. Cabe acotar que productores yerbateros se quejan que las multas por el robo de yerba son irrisorias, en comparación a las ganancias por este delito. Y advirtieron que al ser un delito excarcelable, muchas veces los delincuentes recuperaban la libertad casi de inmediato.

protesta de colonos misioneros por la inseguridad rural

Otras dos iniciativas ligadas a la Inseguridad Rural

Además de la mencionada iniciativa, que cuenta con el consenso mayoritario entre los colonos misioneros, la comisión estudia otros dos proyectos. Estas son una iniciativa para crear el “Programa de Registros de Prueba ADN”. La cual busca combatir los delitos de abigeato (robo de ganado).

Y la que propone crear la “Policía de Seguridad Rural y Ambiental”, una iniciativa cuestionada por referentes del sector agropecuario, que sostienen que no sirve de nada crear otra división policial, si no le asignan recursos humanos y materiales. Es decir, si no se aumentan los efectivos y vehículos. Con un conjunto de estos abocados a los delitos rurales.