Madre y niños abandonados por Dobidenko en un “Hogar del Terror”

POSADAS. Un nuevo escándalo golpea a la gestión de la Ministra de Desarrollo Social, Benilda Dammer, y de la Subsecretaria de la Mujer y la Familia, la kirchnerista Giselle Dobidenko, con el caso de Carmen, una madre de tres niños que residen en condiciones de infrahumanidad en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y están abandonados a su suerte.

Según reveló la propia Carmen a MisionesCuatro, hace unos 3 meses que fue instalada en el “Hogar del Terror”, pero desde entonces no recibe asistencia y seguimiento. Pero además, en los últimos tiempos, sólo puede alimentarse gracias a la caridad de una cuidadora que fue despedida por la gestión de Dammer y Dobidenko. Cabe aclarar que la ministra maneja un presupuesto de $ 1.500 millones, uno de los más altos en el Estado “misionerista”

Condiciones infrahumanas y encierro por la cuarentena

Carmen vive con sus hijos pequeños entre ratas, suciedad y sin comer las tres raciones diarias, en un CAI ubicado en las avenidas Buchardo y López Torres. La ubicaron en el lugar hace unos 3 meses, según confió la mujer, en diálogo con este medio. Con la comida, la asisten cuidadoras, una de las cuales fue echada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Sin embargo, por trabajar en el hogar, forjó un lazo humano con Carmen y sus niños, Cuando decretaron la cuarentena obligatoria contra el nuevo coronavirus, decidió ayudar a la madre abandonada por el Estado.

Lo insólito del caso es que la kirchnerista Dobidenko se hizo presente en el hogar del terror en las últimas horas. Es que alguien avisó a la subsecretaria sobre el informe televisivo y entonces “tomó cartas en el asunto”.

El Hogar del Terror Condiciones infrahumanas en Hogar de Desarrollo SocialCarmen, reside con sus tres hijos pequeños en un hogar de Buchardo y López Torres desde hace 3 meses, sin más comida que la que le acerca una cuidadora despedida por el Ministerio. La mujer le pidió a la Ministra Benilda Dammer y a la Subsecretaria de la Mujer, Giselle Dobidenko que mejoren su calidad de vida. Dammer maneja un presupuesto de $ 1.500 millones. Posted by Misiones Cuatro on Tuesday, April 21, 2020

Las palabras de la madre abandonada en el CAI del terror

Carmen contó a MisionesCuatro que padecía problemas de salud por la falta de alimentación regular y que nadie la asiste con la limpieza y mantenimiento de este CAI, donde se encontraba sola con sus hijos. “Siempre estuve sola con mis tres chicos, vino la Subsecretaria Dobidenko y trajo productos de limpieza. Me dijo que ‘me van a mejorar la calidad de vida’. La encargada no me escucha. Las que me ayudan son las cuidadoras que fueron echadas”, reveló Carmen.

Las escenas en el lugar, son verdaderamente, dantescas. Baños en condiciones deplorables, falta de limpieza mínima en el lugar, problemas edilicios, falta de mantenimiento y numerosas ratas conviviendo con la familia que conforman la joven madre y sus hijos. “Vine hace unos meses a raíz de unos problemas familiares. Me mandó la subsecretaria del ministerio. Antes era otra cosa. Había otra señora que pagaba todo, pero no aguantó más. Ahora, con la cuarentena no puedo salir. Ni siquiera para ir a cobrar al banco”, reveló la joven.

Consultada sobre lo que pediría a la ministra Dammer y a la Subsecretaria de la Mujer, Dobidenko, la mujer no tuvo dudas: “Le pediría que me mejoren la calidad de vida. Ellos hablan de derechos y de leyes, pero no me ayudan”, remató.