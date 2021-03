Malestar en la policía: reclaman del pago de zona desfavorable a efectivos del interior

POSADAS. Este jueves, policías misioneros se declararon en asamblea en la Jefatura luego del incumplimiento del concepto de zona desfavorable para los efectivos de las zonas Centro y Norte de la provincia. Según confiaron a MisionesCuatro, en el interior hay mucho malestar por este tema y por los kits escolares comprometidos por el gobierno, que iban a ser de 5 mil pesos, pero apenas superan los 700 pesos.

Según trascendió de la reunión, en representación del gobierno asistieron dos autoridades del IPS y el jefe y el subjefe de la Policía. Habrá un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene para resolver el conflicto.

Tras la reunión el suboficial mayor retirado y vocero de la Mesa de Diálogo de la Policía, Ramón Amarilla, habló con MisionesCuatro, señalando que

La misma fuente explicó que la reunión fue por “cuestiones salariales, porque están debiendo, y además por parte que no complementaron”.

Lo que señaló el vocero del sector movilizado

Por su parte, Ramón Amarilla, suboficial mayor retirado y vocero de la Mesa de Diálogo de la Policía, del Servicio Penitenciario y familiares directos, dijo que “teníamos previsto una reunión en la Jefatura, con autoridades del Gobierno, de la Jefatura y del IPS. Se libraron todas las invitaciones. Para el Ministro de Hacienda (Adolfo) Safrán, el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, para el Subsecretario de Justicia, Ariel Marinoni y el diputado Ricardo Wellbach”, aclaró.

“Teníamos una reunión para tratar un tema específico, que lo habíamos tratado el 29 de enero y en la primera reunión con la nueva jefatura. Se había tocado varios temas, como el pago por zona desfavorable y un nuevo incremento salarial para el personal policial y penitenciario. Con la expectativa de que, a fin de mes, se pudiera cobrar zona desfavorable. Pero hoy ninguna autoridad se ha presentado. Hemos tenido muchos reclamos del interior de la provincia, que es el más afectado”, sostuvo Amarilla.

“Han liquidado a unos pocos y de la manera que les pareció”, denunció el referente del sector uniformado, quien criticó: “solamente abonaron a un grupo de personas la zona desfavorable, no fue como habíamos pactado. El personal del interior de la provincia está enojado con esto”, dijo.

El vocero aclaró que en la reunión estuvieron el jefe y el subjefe de la policía, funcionarios del IPS y toda la plana mayor de la fuerza. Después de varias horas de reunión “se logró informarles como había sido afectado el personal con la mala liquidación de Zona Desfavorable. En algunos casos no se liquidó lo que se había pactado. Se tocaron otros temas como el kit escolar, que ellos dijeron que iba a ser de 5 mil, pero no llega a 700 pesos”, manifestó Amarilla.

Nueva reunión el 17 de marzo y amenazas de medidas de fuerza

“Después de un cuarto intermedio, llegar a los medios y a nuestras bases, el Jefe de policía nos comunicó que habló con el ministro Safrán. El miércoles a las 9 de la mañana tendremos una nueva reunión en Jefatura. Para que se trate el tema de zona desfavorable y llegar a una solución. Para que todo el personal sea beneficiado”, subrayó Amarilla, dejando en claro que hay un compromiso de todos los delegados y autoridades, para un cuarto intermedio hasta el 17 de marzo.

Asimismo, Amarilla dejó en claro que los ánimos están exaltados y podría haber medidas de fuerza si no resuelven el conflicto salarial. “El personal en actividad no beneficiado con zona desfavorable está muy ofuscado. Ellos quieren movilizarse si no llegamos a un acuerdo con el gobierno”, sentenció.

Cabe recordar que a fines de enero de este año se definió un incremento salarial de neto de bolsillo de 20%, remunerativo y bonificable con incidencia directa al básico. Este aumento benefició al personal activo, los retirados y pensionados de la policía, desde los haberes de febrero. Así pues, la aplicación de la movilidad corresponde con los haberes previsionales de marzo, kits escolares y el concepto de zona desfavorable para los efectivos del interior.