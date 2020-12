Malestar entre los yerbateros por impuesto “para minimizar los robos”

SAN PEDRO. “Hay un descontrol en el tema de la inseguridad en las chacras, no sólo hay robo de yerba, de animales y usurpación”, contó Ariel Steffen, productor yerbatero de San Pedro, quien cuestionó la decisión del concejo deliberante local, de imponer una tasa municipal en el acopio de yerba mate, “supuestamente para minimizar los robos”.

“Mi opinión y estuve hablando con otros yerbateros de la zona, es que no estamos de acuerdo. A la gente que trabaja se la tiene que incentivar. No ponerle más impuestos. Hoy que es un boom (la yerba mate) buscamos generarle más impuestos a la gente que trabaja”, cuestionó Steffen, en diálogo con MisionesCuatro, añadiendo que el sector ya paga impuestos provinciales y nacionales por la actividad.

Según Steffen, en última instancia, “pagaremos un impuesto para que no nos roben. Pero qué seguridad nos dan de esto (de que no habrá robos) No hay ninguna seguridad”, subrayó.

“Hoy sin tener seguridad, y estando de la misma manera, no veo que vaya a funcionar (la tasa)”, sostuvo Steffen, aclarando que este miércoles hubo hechos de robo de yerba e intrusiones en chacras. “Hoy muchos productores tuvimos que comprar una moto y poner a gente a recorrer en la noche. Es un riesgo porque los malandras están preparados para todo”, alertó el productor.

En esta línea, Steffen insistió en que el municipio no puede poner inspectores armados y carecen de poder de policía. Y habilitar o no un acopio, no es la solución para el robo de yerba.

Según Steffen, hay una alternativa viable para desalentar el robo de yerba, pero el gobierno, misteriosamente no la analiza o implementa. “Cuando el acopio recibe yerba tiene que pedir el remito. Y cuando sale una carga, tiene que estar avalada con el remito del acopio y el remito de los productores que entregaron esa yerba. Entonces, cuando hay un control, tienen que presentar el remito del acopio y los 10 (o la cifra que sea de) remitos de los productores. Pero el camión sale sólo con el remito de acopio. Esa sería la solución”, manifestó.

El segundo punto, de acuerdo con Steffen, es que la justicia agrave la imputación en los casos de robo de yerba. Es que, según confió Steffen, por experiencia personal, los delincuentes que son detenidos por robo de yerba, recuperan la libertad en cuestión de horas, porque se califica este delito como hurto. Así, según el productor, en un robo pueden quedarse con unos 40 mil pesos y recuperar la libertad en el mismo día. “Al que me robó, lo detuvieron a las 9 de la tarde y a las 15 salió y me amenazó con cinco mensajes, diciendo que me iba a agarrar porque yo le metí preso”, manifestó indignado, el productor.