Malestar renovador por la caída de los vuelos Iguazú-Madrid

La empresa Air Europa, anunció que desde el próximo 26 de abril cerrará su ruta Iguazú-Madrid, a raíz de la escasa cantidad de pasajeros. Esta cancelación del vuelo directo entre el Destino Cataratas y el Viejo Mundo –con Madrid como puerta a todo el continente-, supone un duro revés para el gobierno nacional y la provincia, que recientemente anunció con bombos y platillos, la inauguración de la citada ruta aérea.

En tanto, el gobierno renovador de Misiones exigirá que la empresa cumpla con lo pactado hace apenas algunos meses y mantenga los vuelos durante, al menos, un año. Curiosamente, el primer vuelo directo fue ocasión de un acto rimbombante con el entonces gobernador Hugo Passalacqua y el Ministro de Turismo, José María Arrúa, junto al ex presidente Mauricio Macri.

Incluso, llegaron a adelantar el acto para no compartir escena con uno de los artífices del vuelo directo, el ex embajador Ramón Puerta, quien arribó a Iguazú en el primer vuelo directo junto a directivos de la compañía Air Europa y funcionarios españoles. El desaire no pasó desapercibido y el anuncio de la caída de los vuelos se conoce apenas a 9 días de asumido del gobierno kirchnerista del presidente Alberto Fernández.