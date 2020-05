Marcha en repudio a la liberación de dos presuntos violadores

PUERTO LIBERTAD. Este sábado, mujeres autoconvocadas de Puerto Libertad se reunieron tras la liberación de dos sospechosos de abuso sexual, y además de conformar el grupo Ni Una Menos local, convocaron a una marcha para este lunes, desde las 14, exigiendo justicia en la causa que “investiga” el cuestionado juez de instrucción 3 de Iguazú, Martín Britez.

Según la denuncia, el pasado lunes por la mañana, dos jóvenes ultrajaron a una chica de 19 años, durante un asado en Puerto Libertad. A la joven atacada en un festejo de cumpleaños de su pareja. Le tomaron la denuncia a la víctima y tras dos días, el juez Brites autorizó la excarcelación de los imputados.

“En un momento el chico (la pareja de la joven) salió a comprar cigarrillo, y entran dos personas que estaban también ahí en el asado, ya en la mañana del lunes, a las 6 o 7 de la mañana, abusaron de ella. Trató de forcejear, de liberarse, en ese momento llega el novio”, contó a LVC, Nancy Ferreyra, la organizadora del grupo Ni Una Menos – Puerto Libertad, que este lunes convocó a la marcha contra la impunidad.

Según Ferreyra, la víctima completó los exámenes ginecológicos pertinentes el miércoles, y por la tarde, en el mismo día, los presuntos violadores recuperaron su libertad por orden del cuestionado juez Martín Britez.

La conformación del Ni Una Menos y el reclamo al juez Britez

Además del delito contra la integridad sexual mencionado, por ahora impune, hubo otro hecho gravísimo en Puerto Libertad: el femicidio de Lorena Barreto, el pasado 23 de Marzo. En una muestra m del cuestionable accionar del juez Britez, recién esta semana, a casi dos meses del crimen, dictó la prisión preventiva al concubino y único sospechoso del crimen.

Tanto el femicidio de Lorena como el ataque a la joven de 19 años impulsaron a las mujeres de Libertad a reunirse este sábado y organizarse a través del espacio Ni Una Menos. “Sucedieron dos hechos tristísimos un femicidio de una chica de 35 años que la pareja la asesinó en marzo y ahora la violación de esta chica”, insistieron desde el grupo.

“Queremos respuestas de parte del juez. (Saber) por qué libera a esta gente, por qué no dicta preventiva, por qué no da ningún tipo de explicaciones. (Pedimos) que encarcele a estos dos individuos porque nosotros no lo queremos acá en Libertad. Los queremos en la cárcel. El Estado que debe cuidar a la víctima, nunca se hizo presente y bueno nosotras esperamos que con esto podamos mover algo”, sentenció Ferreyra.

Convocan la marcha en la plaza San Miguel 98 viviendas, para exigir justicia en ambas causas -por la joven abusada y por el femicidio- que tramita el juez Britez.