Más denuncias contra Dobidenko: construyen casas que son como “gallineros”

POSADAS. “Hace mucho tiempo vengo ayudando a familias y a mujeres”, dijo Sandra Jara, una promotora del Progen que estuvo trabajando para la Subsecretaría de la Mujer que maneja Giselle Dobidenko, pero apenas cobró un mes y ahora continúa su labor ad-honorem. Jara confirmó que la subsecretaría incumplió con la promesa de un corte de casa para una mamá con 6 hijos. Pero además, cuestionó las dimensiones y calidad de construcción de viviendas en el caso de otra víctima de violencia de género.

“Daniela (Suárez) vivía en una casa alquilada. El dueño bebía mucho y tuvo un problema. Se tenía que retirar de la casa. Estaba embarazada en los últimos meses y necesitaba una casa. Hablamos con la mamá de Daniela y se iba a quedar hasta que la subsecretaría le traiga el corte de casa. Hasta hoy, nunca lo trajo. El terreno de Daniela sigue estando y cualquiera se puede meter porque no tiene título”, denunció Jara.

“La subsecretaria me pagó un solo mes, pero no me interesa esa plata. Me interesa ayudar a la gente, me llena más eso. Hay muchas familias y mamás a las que asistimos”, comentó Jara sobre su trabajo con otra promotora del Progen.

Casas pequeñas y de mala calidad para víctimas

Pero advirtió sobre la baja calidad y el reducido tamaño de las viviendas que la Subsecretaría construye para madres con niños. “Le hizo la casita a la Sra. Cristina. Pero no sé si es una casa. Ella está contenta, pero me gustaría que vean. Lo que doy es lo que yo quiero para mí. (La casa) es un gallinero para una mamá sola con 4 chicos, algunos muy chiquitos. Ayer llovió y se mojó todo. Les hizo un piso de tablas y abajo se van a meter perros. Es muy precario todo en ese lugar”, disparó Jara, poniendo el énfasis en que la subsecretaria debe asistir con viviendas dignas.

“No sé cuál es la función de la subsecretaria, pero el sueldo no me interesa”, remató.