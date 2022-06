Más horas de clase: Piden que sea “con garantía para los trabajadores y con derechos para los alumnos”

Vuelta a clases este 20 de septiembre. Foto: Ministerio de Educación de Misiones

El miércoles y jueves de la semana pasada se desarrolló la 119 asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), en la cual, mediante una resolución se estableció ampliar una hora más de clase en el nivel primario.

En el caso de Misiones, está previsto realizar una “prueba piloto” en 50 escuelas.

En ese contexto, esta semana, el móvil de Misiones Cuatro consultó con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto “Colita” Galarza, quien manifestó que están “readecuando los horarios” y en un “trabajo de planificación de debate de la política educativa”.

“Queremos precisiones”

Así lo expresó al móvil de Misiones Cuatro Mónica Gurina, representante de ATE-CTA, quien manifestó que hay “resistencia” por parte del sector docente a la ampliación de una hora más de clase.

“Estamos recibiendo esa novedad con mucha resistencia, sabemos que hay tendencia a la universalización de la jornada completa, es muy importante la ampliación horaria”, declaró la dirigente.

En ese sentido agregó: “incorporar una hora más de clase se hace con financiamiento, recurso humano, infraestructura, conectividad y sobre todas las cosas construyendo con las familias, eso va a modificar prácticas familiares. Hay que ver si es una hora antes o después, una hora reloj o 45 minutos”, expresó Gurina.

“Queremos precisiones y lo que vamos a garantizar es el derecho a los trabajadores, se habla de los derechos de los niños, trabajadores y derecho de la educación”, agregó.

“Esperemos que esto sea fundamentado y consensuado socialmente, una de las cosas que analizamos en ATE es la implementación de la ley federal de educación vino eso y que nos solucionaba los problemas, la ley de jornada extendida. Si te vas a una escuela de jornada extendida el comedor no tiene 2 pesos, ni salón donde almorzar, no tienen talleres y, si vamos a implementar, que deje de ser un parche y sea un derecho real de los niños y un derecho laboral de los trabajadores”, precisó Gurina.

Respecto a la prueba piloto que tiene previsto realizarse en las escuelas señaló: “si se prueba en instituciones, lo que tiene que haber es la garantía de lo que significa la cobertura total de los espacios curriculares, porque todo es viene a consecuencia que salen mal las evaluaciones”, manifestó la dirigente.

“Necesitamos que, cuando hablemos de incorporar una hora, sea con garantía para los trabajadores y con derechos para los alumnos y sobre todo con financiamiento, recursos y conectividad”, expresó Gurina.

Por último, señaló que los docentes no fueron consultados por el tema: “no lo vemos factible, porque con nosotros, los trabajadores de la educación, no se habló. Esto tiene que ser parte de un acuerdo, con reglas claras para los trabajadores y consensuar con los alumnos que es mejor para las familias y que es mejor para Misiones, que no es lo mismo que Santa Cruz y Mendoza”, declaró.