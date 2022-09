Mayoristas acumulan 86% de aumentos hasta Agosto y estiman una suba del 110% para 2022

POSADAS. Para el empresario Carlos María Beigbeder, los aumentos en los precios mayoristas acumularán un 110% como mínimo, según los precios de referencia que manejan por los listados de los proveedores. Desde Enero a Agosto, los precios acumularon aumentos del 86% y esto se traslada a precios, escalonadamente. Además, con la quita de subsidios, los costos de la electricidad se van a disparar y la situación será crítica para los almacenes y kioscos, según anticipó el ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

“Cada vez se achica más la economía, suben los precios y gente se queda sin poder consumir los productos que en el mes anterior podían comprar. Esas familias que salían todas las semanas o meses, ahora no lo hacen porque son gastos suntuarios, lo mismo pasa con las zapatillas. A nadie le gusta tomar una gaseosa de segunda marca, pero no alcanza. Perdemos 20 puntos (porcentuales) en unidades (vendidas)”, describió Beigbeder este lunes, en una entrevista con “El Bueno y El Malo” por el canal MisionesCuatro.

Ante la consulta de este medio, Beigbeder insistió en que hay una inflación del 7% mensual, “y en el acumulado estás cerca del 100%. Pueden decir que somos formadores de precios, pero el dólar sube no porque lo aumentamos nosotros, el combustible tampoco, los sueldos se actualizan y eso termina impactando en los precios”, puntualizó el empresario.

“Por Rentas tenemos 5 puntos más (de aumentos), cuando (la mercadería) cruza El Arco”

“Acá se trabaja mejor que en otras provincias. Los precios en Paraguay en general están caros y lo ves en los estacionamientos de los supermercados”, aclaró el propietario de una conocida distribuidora posadeña. Sin embargo, aclaró que por el cobro adelantado del impuesto a los Ingresos Brutos, que la Agencia Tributaria de Misiones (antes Dirección General de Rentas) aplica a las mercancías que ingresan en la provincia, los precios se encarecen. “Por Rentas tenemos 5 puntos más, cuando cruza El Arco”, lanzó Beigbeder, antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema en una demanda de Loma Negra SA contra el gobierno de Misiones.

En otro tramo saliente de la entrevista, Beigbeder insistió en que más allá de la cotización del dólar oficial, se está dando una devaluación constante, a través de la inflación. “La devaluación se hace todas las semanas. Recibo listas de proveedores con aumentos del 5 0 10%. Y sé que el próximo mes (las mercaderías) van a subir 10 puntos”, aseveró.

“Nosotros venimos con un aumento del 86% de Enero a Agosto y vamos a cerrar con un aumento del 110%”, vaticinó Beigbeder sobre la inflación mayorista en Misiones.

A la despensa o kiosco, “el aumento de la luz, los va a liquidar”

Sobre el final de la entrevista, Beigbeder se refirió al tarifazo en las boletas de electricidad que concretará el gobierno desde Octubre, a partir de la segmentación tarifaria y la quita de subsidios. “Espero que la boleta de luz, no me llegue nunca más, pero va a venir. Ahora ya se terminó (el subsidio)”, expresó el empresario, aunque aclaró que “algunos comercios, ya no tenían subsidios”.

“Hoy se va a poner pesado, pero para la despensa o kiosco, el aumento de la luz, los va a liquidar. En ese tipo de comercios deberían trabajar para atenuar el aumento”, sentenció.