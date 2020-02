Mazzacote: el agua tiene que estar en manos de la Provincia

POSADAS. Muchas personas fueron convocadas a las puertas de la empresa SAMSA, con el fin de lograr la baja del 70% de los aranceles que estaban estipulados de manera irregular en sus boletas de agua. A este pedido, no hubo una respuesta concreta, sin embargo aquellos que llevaron sus tarifas impresas tuvieron la posibilidad de acordar individualmente formas de pago, aunque según Mazzacote, no es la mejor forma de solucionarlo.

Ante este suceso, la cara visible de esta protesta afirmó que “el agua no puede estar en manos de una empresa que está a 20 mil kilómetros de distancia”. Las explicaciones que dan desde la empresa se reducen simplemente a “que es lo se consumió y corresponde pagar” pero se dan situaciones de familias que tienen 4 integrantes y llegan números exorbitantes de 5000 pesos en total.

Con respecto a esto último, Mazzacote recalcó que los usuarios toman medidas exhaustivas para combatir los aumentos tarifarios, ya sea cortar el paso de agua cuando no se utiliza, arreglar las cañerías, verificar que no haya pérdidas en ninguna parte de la conexión, cambiar los medidores y aun así los montos se reiteran, por lo que no puede hacer otra cosa que pensar “en que dibujan los números”.

Lo que se pide sostenidamente es que se puedan realizar verificaciones sobre cada lugar para comprobar que el consumo corresponde a la tarifa estipulada, a lo que la empresa se ha comprometido a revisar caso por caso.

