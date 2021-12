“Me pudieron haber matado”, dijo el conductor atacado a palazos por manifestantes

ELDORADO. El pasado 3 de diciembre, en un corte de la ruta 12 a la altura de Caraguatay, piqueteros atacaron a palazos a una camioneta por intentar sobreponer la protesta. En diálogo con Misiones Cuatro, Federico, el conductor atacado detalló lo sucedido.

“Yo salía de Caraguatay, subo a la calzada de la Ruta 12, había gente ocupando un espacio en la banquina, había lugar de sobra para pasar, paso. Me encuentro con un segundo retén de personas armados con caños y palos, en una fracción de segundo me empezaron a llover piedras. Bajo el vidrio para explicarles que necesitaba pasar urgente y viene uno con un caño a golpearme la cabeza, me protejo con el codo, acelero y me escapo”, relató.

“Pasó todo muy rápido, no esperaba ese desenlace. Yo trabajo por la zona. Pudo haber terminado mucho peor porque era un descontrol. Pudo haber sido una tragedia”, expresó.