POSADAS. La provincia de Misiones mantiene la tendencia de baja cantidad de contagios e internaciones por coronavirus (Covid-19) y este viernes, el Ministerio de Salud Pública reportó 5 contagios nuevos, con lo que la provincia acumula 36.440 contagios desde que se inició la pandemia. No obstante, la baja cantidad de contagios guardaría relación con una caída abrupta en los testeos.

Según informó el Ministerio de Salud Pública, los nuevos contagios se registraron en Posadas (2), El Alcázar, Panambí y Apóstoles. Uno de esos contagios, no tiene nexo epidemiológico establecido. Sin embargo, el organismo no informó la cantidad de testeos realizados en las últimas 24 horas. Por lo que no se puede conocer el índice de positividad de los testeos.

En cuanto a los casos activos, son 72 pacientes, de los cuales 2 están internados. Los números son bajos en comparación a los de la semana pasada. El 1º de Octubre, el MSP informó que había 98 casos activos, de los cuales 5, estaban hospitalizados.

Asimismo, 8 pacientes recibieron el alta y ya son 35.666 los recuperados Covid en Misiones.

Mientras que el número de víctimas del Covid-19, oficialmente reconocidas por el MSP, se mantiene en 702.

Actualmente, 651 personas están aisladas en forma preventiva.