Misiones flexibiliza nuevamente las evaluaciones y permitirá pasar de año con 4 materias previas

POSADAS. Antes que termine el actual ciclo lectivo, Misiones cambiará su régimen de evaluación y promoción avanzando hacia una nueva flexibilización, pese a los dramáticos resultados de las Pruebas Aprender, que ubican a la provincia como una de las de peor rendimiento, sobre todo en Lengua y Matemáticas. La medida es impulsada por el Ministro de Educación, Miguel Sedoff y por el el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto “Colita” Galarza.

A horas de conocerse los resultados de las pruebas Aprender, Galarza confirmó la nueva flexibilización en los criterios evaluativos en declaraciones radiales. Ello pese a que numerosos docentes y referentes sindicales vienen advirtiendo que reducir el nivel de exigencia educativa, produce alumnos que pasan de año sin conocimientos mínimos en materias troncales como Matemática y Lengua.

Según lo reveló Galarza, el nuevo régimen ampliará de tres a cuatro la cantidad de materias previas con las que un alumno podrá pasar de año. De hecho, el nuevo régimen establece un porcentaje mínimo de materias aprobadas (el 60%) para poder pasar de año.

Directores de escuelas técnicas, en contra de la medida

“Estos cambios en el régimen académico ya fueron establecidos en una resolución del Ministerio de Educación de la Provincia. Y nosotros aún estamos evaluando”, sostuvo Galarza.

Días atrás, el jefe del CGE participó de una reunión con los directores de Escuelas Técnicas, quienes “no están de acuerdo en algunos puntos. Quedamos en rediscutir algunas cuestiones del régimen académico. Están en desacuerdo con que un alumno promueva con el 60% de las materias aprobadas. Y por ahí en educación técnica tiene cierta razonabilidad. Porque quien recibe un título de técnico profesional, que lo habilita para el desempeño de una profesión, requiere una sólida formación”, admitió Galarza. Sin embargo, la decisión ya está tomada.

También se buscaría que los chicos no repitan de año

Además de esta flexibilización, hay otro punto que se está discutiendo del actual régimen de promoción, que, de concretarse, implicaría una reducción artificial de la repitencia. “Tenemos un sistema de repitencia que hay que revisar. No puede ser que quien aprobó seis materias y se llevó cuatro cuando vuelve al año próximo tiene que cursar otra vez las diez materias. Y si tenía aprobado matemática dentro de esas seis materias y después tiene problemas con esa materia y resulta que vuelve a tener problemas para promocionar al próximo año. Por eso, tenemos graves problemas de abandono”, opinó Galarza, al parecer, reduciendo la problemática de la deserción escolar a la repitencia.

Para Galarza, esta revisión también se debe dar en el marco de la modificación del régimen académico. “En Argentina está estandarizado que el que repite tiene que recursar todas las materias. (Pero) en Misiones podríamos pensar que si repite tenga la opción hasta marzo de volver a rendir. Y después reconocer las que aprobó como aprobadas. Y no tenga que recursarlas”, sostuvo el funcionario. Así se mostró a favor de que los chicos que no aprueban la cantidad mínima de materias para promocionar un año, no tengan que recursar.

A su entender, estas medidas pueden “servir para flexibilizar el sistema educativo, pero también para sostener a los estudiantes dentro del sistema”, ponderó Galarza sobre medidas que mejorarían los índices de repitencia y de continuidad educativa, sacrificando la exigencia académica. Y, posiblemente también, el nivel educativo de los estudiantes.

La flexibilización de los criterios de promoción de curso y los malos resultados en las pruebas Aprender

Al respecto de los pésimos resultados de los alumnos misioneros en las pruebas Aprender, dados a conocer días atrás, la secretaria general de Udnam (Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones) Estela Genesini, alertó que esto se debe a un conjunto de factores y de políticas de Estado del gobierno renovador, no siendo la menor, la flexibilización de los criterios para evaluar y promocionar a los estudiantes.

“Incide en el problema esta política, que viene desde hace un tiempo atrás, de dejar pasar. Obligar al docente a que, solamente con un trabajo práctico, deje pasar al alumno, que no lo haga repetir porque eso le genera traumas”, subrayó Genesini al respecto, en diálogo con el portal www.misionscuatro.com. Y agregó: “Se hace mucho más daño con esta política de dejar pasar, que, tomando los exámenes correspondientes y si no tiene los conocimientos adecuados para ese ciclo, hacerlo repetir”, sostuvo la docente.

Con un timing casi perfecto y la misma semana en que se conocieron los resultados de las pruebas Aprender, Galarza anuncia una nueva flexibilización de los criterios de evaluación y promoción educativa.