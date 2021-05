POSADAS. La provincia de Misiones continúa con el más bajo porcentaje de aplicación de vacunas contra el coronavirus (Covid-19), con un 68,33% de vacunas administradas, sobre el total de las recibidas.

De acuerdo con los datos informados este miércoles por el Monitor Público de Vacunación, llegaron a la provincia 324.350 dosis, de las cuales sólo se aplicaron 221.637. Vale decir, habría 102.713 dosis stockeadas y sin aplicar.

Según los datos oficiales del MPV, a la fecha, hay en Misiones, 184.995 personas vacunadas con la primera dosis y 36.642 con las dos dosis.

Desde el gobierno provincial, funcionarios como el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, explican que habría un “delay” en la carga de datos. Y que, en realidad, hay más dosis aplicadas que las que informa Nación a través del MPV. Semanas atrás, el Subsecretario de Salud Héctor Proeza dijo que habría un retraso de unas 20 mil vacunas.

No obstante, después de meses de recibir y aplicar vacunas, la provincia no mejoró el sistema de carga de datos. Y mucho menos, informa sobre sus propios registros sobre las inmunizaciones concretadas.

Al propio gobernador Oscar Herrera Ahuad lo consultaron medios nacionales al respecto de los motivos que llevan a que Misiones esté última en el porcentaje de aplicación. “Siempre estuvimos últimos, desde el comienzo. Pero no me preocupa. Hay cosas que los datos nominales no expresan. Tenemos el 100% del personal de salud y el 85% de los docentes vacunados”, dijo el gobernador al respecto, en diálogo con TN.

“Nosotros tenemos la vacunación descentralizada en 77 municipios. Primero hacemos la carga en nuestro sistema y por eso siempre estamos rezagados”, opinó el mandatario.

No obstante, más allá de que existan problemas de conectividad y no se pueda cargar inmediatamente, las vacunas que se aplican en zonas rurales o en aldeas mbya, la provincia no brinda sus propios números de la campaña de vacunación.