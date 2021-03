POSADAS. Un informe de la comisión provincial de prevención de la tortura Misiones revela las cifras sobre las prisiones preventivas de detenidos en cárceles de la provincia.

En diálogo con MisionesCuatro el Dr. Eduardo Scherer, presidente de Comisión de la Tortura definió de que se trata la prisión preventiva y aclaró que son medidas cautelares de los Jueces a los fines de privar a una persona de su libertad cuando se está llevando adelante una causa penal y el Magistrado entiende que existen elementos de riesgo procesal, es decir posibles fugas o actividades que entorpezcan la investigación.

En ese sentido, el funcionario agregó que, en todo Sudamérica, los plazos de prisiones preventivas muchas veces “no tienen razonabilidad”. El pacto de San José de Costa Rica habla de plazos razonables, según Scherer, no hay algo determinado, pero la ley nacional Nº 24.390 establece dos años para la prisión preventiva y una prórroga de un año más.

Misiones: se redujo la cantidad de internos con prisión preventiva Eduardo Scherer, presidente de Comisión de la Tortura habló con MisionesCuatro sobre el informe donde analizan los plazos de prisiones preventivas de detenidos en cárceles de la provincia. Posted by Misiones Cuatro on Tuesday, March 30, 2021

Según el informe de la comisión provincial de prevención de la tortura, en Misiones hubo disminuyó la cantidad de personas con “prisión preventiva”. Hasta el 2020 había 761 personas y hasta febrero de este año había 713; 58 personas menos.

“Cuando salimos a entrevistar a las 761 personas con prisión preventiva, nos encontramos con algunas personas de hasta 12 años de preventiva, no quiere decir que no tengan condena, no está firme”, explicó Scherer y agregó que, por ejemplo, “desde el informe de mayo del 2020, se redujo 50% las prisiones preventivas de mujeres”.

Finalmente, el funcionario reveló que hay 1665 internos en las cárceles de la provincia. A ese número se fuman unos 500 detenidos en comisarías, de los cuales 100 son detenidos por delitos federales, es decir que deberían estar en unidades penales federales.