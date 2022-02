Misiones: sin estadísticas de vacunación de adultos mayores

Imagen ilustrativa

POSADAS. Avanza el Covid-19 y sus distintas variantes y en Misiones, como en el resto del mundo, los casos positivos confirmados y muertes continúan en ascenso.

Para conocer el estado de situación de las personas con mayor riesgo de contraer el mortal virus, Canal 8 dialogó con Mirta Soria, directora de Gerontología del Ministerio Salud.

Consultada sobre el porcentaje de adultos mayores que todavía no se vacunaron, la funcionaria manifestó: “Las estadísticas todavía nosotros no las tenemos”, sentenció, aclarando que en las residencias geriátricas privadas los pacientes institucionalizados están vacunados con las tres dosis.

Además, Soria explicó que no se exige el pase sanitario en las residencias geriátricas, aunque aclaró que los familiares que realicen las visitas deben tener el esquema vacunatorio completo. “Pero no se va a exigir”, agregó, asegurando que se trató de una sugerencia debido a que la vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria.