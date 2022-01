Imagen ilustrativa

POSADAS. La tercera ola de la pandemia del coronavirus golpea fuerte en todo el país y Misiones no es la excepción, con un récord de contagios diarios este jueves. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en las últimas 24 horas, se detectaron 1.097 contagios.

Además, falleció otro paciente de coronavirus, con lo que la cantidad de víctimas trepó a 724 personas, desde el inicio de la pandemia. En tanto, la provincia acumula 45.242 contagios de coronavirus a la fecha.

Respecto del fallecimiento reportado este jueves, el MSP informó escuetamente, que era un “paciente con comorbilidades”, que tenía “esquema de vacuna incompleto”. Es decir, era una persona con comorbilidades que sólo se aplicó la primera dosis de inmunizantes contra el coronavirus (Covid-19). Como es habitual, el MSP no consigna la procedencia de la víctima, los tipos de comorbilidades u otras informaciones epidemiológicamente pertinentes, como la edad del occiso.

En cuanto a los contagios, desde 2022, el MSP ya no informa cuántos pacientes están con nexo epidemiológico determinado y cuántos con nexo en estudio. Es posible que ante la avalancha de positivos y la circulación de las variantes Delta –confirmada- y Ómicron –sin confirmar-, ya no sea crucial determinar cómo se contagió un paciente. No hay explicaciones oficiales sobre este y otros cambios “comunicacionales” del Ministerio de Salud.

La mayoría de los contagios ocurrieron en Posadas (288), Iguazú (199), Oberá (106) y Eldorado (99). Sólo estas cuatro ciudades suman 692 casos nuevos en 24 horas.

A la fecha, Misiones acumula 6.209 casos activos, de los cuales, 94 pacientes están internados en Terapia Intensiva. Son 4 internaciones más que las informadas este miércoles.