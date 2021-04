Montecarlo continuaría sin restricciones pese al DNU presidencial

MONTECARLO. Tras el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández, ordenando nuevas restricciones con el fin de disminuir la cantidad de contagios de coronavirus que existen a nivel país, en el marco de la segunda ola de contagios, la provincia definió adherir únicamente a las medidas de cumplimiento obligatorio, como la suspensión de los viajes de egresados o la prohibición de las reuniones sociales con más de 10 personas.

Sin embargo, para las zonas definidas de Alto Riesgo Epidemiológico, es decir, que en las últimas semanas presentan más de 15 casos diarios cada 10 mil habitantes (150/10.000), el gobierno nacional dispone restricciones más duras. En Misiones, sobre el Alto Riesgo, las ciudades de Guaraní, Apóstoles y Montecarlo.

En este contexto, el alcalde renovador de Montecarlo Jorge Lobato, dijo en declaraciones radiales que “en principio desconocemos de dónde sale la información por la cual el gobierno nacional incluye a Montecarlo como zona de alto riesgo”.

“Cuando comenzamos la pandemia, hubo un único registro que lo maneja la Provincia con Salud Pública y el Ministerio de Gobierno. En ese parte no coincide los datos que relaciona a Montecarlo con los datos de Nación. Pero somos claros que no vamos a bajar los brazos para que siga siendo un municipio con pocos casos. No aumentan, pero no somos ajenos a lo que pasa en el resto de la provincia”, remarcó el jefe comunal.

Según el decano diario posadeño, Lobato además destacó que Montecarlo siempre adhirió de forma unánime a todas las disposiciones. Y anticipó que trabajarán de la misma manera, “esperando que la provincia tome decisiones. Pero me parece que no van a haber cambios. Y si no los hay es difícil que el municipio adhiera”, sostuvo.

“Siempre estamos lejos de lo que pasa en Buenos Aires, porque estamos en el interior de la provincia. Pero si esa orden llega desde allá y podemos hacer uso de las fuerzas nacionales lo vamos a aplicar”, aclaró.

“Vamos a esperar las novedades y convocaremos al Comité de Crisis para ver qué decisión tomar. Hoy estuve reunido con el Departamento Ejecutivo y después se convocará a otra reunión para determinar las medidas”, finalizó.