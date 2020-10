Motos robadas del corralón de Alem: “Es un escándalo político; hay responsabilidades políticas y penales”

ALEM. El escándalo por el robo de unas 300 motocicletas del corralón municipal que llegó a medios nacionales en los últimos días, sigue causando revuelo en la citada comuna y el edil Ricardo Andersen (UCR – JxC) aseguró a MisionesCuatro que las explicaciones dadas por el Secretario de Gobierno Pablo Comby, interpelado este miércoles, dejaron más dudas que certezas. El robo de motos del corralón es “un escándalo político; hay responsabilidades políticas, administrativas y penales”, sentenció Andersen.

“Hay una denuncia policial”, contó el edil sobre el caso que desembocó en la investigación y escándalo nacional por el robo y presunta venta de motos que estaban bajo la custodia del corralón municipal. Al respecto, Andersen relató que el infractor cuya moto fue retenida en el corralón del municipio, “se presenta en el juzgado de faltas, y no estaba cargada su multa en el sistema. No había constancia de infracción. Tenía el vehículo retenido, empiezan a buscar en el corralón y la moto no aparece. Varias personas han manifestado que les pasó lo mismo, aunque hay una sola constancia de denuncia”, completó el edil.

Según Andersen, con el bloque opositor en el HCD, solicitaron la interpelación del secretario de gobierno Pablo Comby y del Director de Tránsito, quienes se presentaron ante los ediles este miércoles. Sin embargo, en sus explicaciones “hay muchas cuestiones que no cierran”, manifestó el concejal.

Adulteración del libro de actas del corralón, una tierra de nadie

“El corralón tiene un libro de actas de ingreso y a este libro, le faltan fojas. Hay adulteración de instrumento público”, advirtió el edil, añadiendo que ahora “vamos a citarla a la jueza de faltas”.

Para Andersen, no caben dudas de que, en este escándalo, “hay responsabilidades políticas, administrativas y penales”. “Hay sobrepoblación (de vehículos en el corralón)”, pero, además “la forma en que llevan los registros es muy irregular. (El corralón municipal) no tiene sereno. Ni cámara de seguridad. Muchos inspectores tienen acceso al corralón”, alertó.

Consultado sobre la presunta venta de motovehículos retenidos, que estaban en el corralón, Andersen aclaró que no tienen pruebas de esto. “Lo que puedo afirmar es que faltan vehículos hay irregularidades en las actas de ingresos. Y (también hay) inconsistencias entre la cantidad de vehículos en el corralón y la cantidad de vehículos secuestrados. Es responsabilidad de la dirección de tránsito y de la secretaría de gobierno”, insistió.