“Muchos mbya dejaron de fabricar artesanías porque no venden”, sostiene referente

CARAGUATAY. Este sábado tendrá lugar el primer “Encuentro Cultural Mbya” organizado por la aldea Tekoa Perutí para estimular la difusión de las artesanías típicas de la cultura y ayudar a la venta de productos de los artesanos de esta comunidad.

En diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, el referente Orlando Cabrera, de la comunidad Perutí (Caraguatay), señaló que “se tiene que viralizar, tienen que vender su producto. Están trabajando duramente y no tienen ventas, no salen a vender. Muchos dejaron de fabricar porque no venden y no hay personas que promocionen los productos que ellos hacen”, expresó Cabrera.

El encuentro prevé un “saludo en nuestra cultura” a las 13, la presentación de autoridades provinciales y municipales “que se movilizaron para este evento” que tendrá lugar en la comunidad Tekoa Peruti, en el kilómetro 1.504 de la ruta nacional 12, a 1,5 km de la ruta. “Buscamos la forma de que se puedan vender los productos que las comunidades hacen”, insistió.

Además, realizarán un curso en tallado de madera brindado por instructores mbya. “Pusimos un cupo para los que quieran participar. Pedimos 1000 pesos a la gente que se inscribe que va destinado a la capacitador y capacitadora que enseñan talladito”, señaló Cabrera, y quienes se quieran inscribir pueden hacerlo a través de la Dirección de Turismo del Municipio de El Alcázar. “Tenemos 20 personas inscriptas que van a hacer la capacitación de talladito en madera”, dijo Cabrera, sobre el curso que durará unas 2 horas.

“La idea que surgió es de hacer una comida típica el mboyapé, y se va a otorgar gratuitamente a los de la comunidad y a los participantes”, añadió el referente mbya.

Según el cacique, “queremos abrir un camino y darle la idea a otra comunidad para que hagan eso y encuentren la forma de vender las artesanías que hacen. Sabemos que es difícil la situación del artesano. A veces venden, a veces no. Venden por poca plata. Y tenés que buscar el material en el monte y es complicado por la sequía que pasó”, detalló Cabrera. “No se consiguen los productos para canastos y talladitos”, insistió el referente indígena.