Mujer denunció a su obra social y al hospital por abandono

POSADAS. Una mujer y su marido, un hombre con comorbilidades, no fueron asistidos en un momento de emergencia según una denuncia pública. Cecilia Ocampo, relató que tanto ella como su marido presentan síntomas, pero desde el Hospital Madariaga les dijeron que no enviarían una ambulancia.

“No vamos a ir, me dijeron. Me dieron una receta por whatsapp, un antibiótico (amoxicilina) y paracetamol. A la noche la temperatura de mi marido era muy alta. Él es paciente con antecedentes, diabético, hipertenso y con marcapasos. No me quedó más que llamar al 911”, relató Ocampo, sobre la difícil situación vivida.

Finalmente, “la chica del call-center me hace hablar con el médico de guardia. Me hicieron preguntas y al otro día me pidieron el hisopado”, contó la mujer, quien añadió que la obra social les denegó el estudio. Sería el Iosfa, la obra social del Ejército. “Pagamos una barbaridad”, se quejó.

“Pero mejoró nuestra salud”, dijo la mujer, quien manifestó que quiso hacer pública la denuncia, para advertir sobre la desatención por parte del Iofa y del hospital. “La línea 107 ¿cómo no va a funcionar? No tenes quien te cuide en un momento crucial. (En el Iosfa) no nos autorizan órdenes y pagamos 3.500 pesos mensuales. Estamos abandonados”, denunció Ocampo. Al tiempo que recordó que un hisopado del test del coronavirus, cuesta alrededor de 5 a 7 mil pesos.