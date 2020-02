Municipales de Caraguatay están con sueldos de $12 mil y en la indigencia

CARAGUATAY. Los salarios de algunos de los empleados municipales de Caraguatay están por debajo de la línea de la indigencia, según lo reveló el delegado de ATE en la ciudad, Lucas Rotoli. Desde hace semanas están pidiendo por nota al intendente renovador Ricardo Waidelich, que cumpla con el piso salarial establecido en 2019, de $16.875, pedidos que no fueron respondidos por el alcalde hasta el momento.

“Estamos presentando notas por el Salario Vital y Móvil que no se hizo efectivo a los compañeros. El salario promedio no llega a los $12 mil y con la mayoría de los ítems en negro. Además, (los municipales de Caraguatay) llegan a los 12 mil con la ayuda de los salarios de los hijos (asignaciones familiares), no es el salario neto”, denunció Rotoli, en diálogo con MisionesCuatro este viernes.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!