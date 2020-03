Necesitan 30 equipos de protección médica y no tienen ni alcohol en gel

CANDELARIA. Pese a las graves denuncias públicas formuladas por la enfermera Graciela Kozache, semanas atrás, nada cambió sustancialmente para los trabajadores que se desempeñan en el hospital de la comuna que preside el intendente renovador K, Carlos Flores, en términos de los elementos para protegerse de contagios del nuevo coronavirus.

Según pudo saber MisionesCuatro, se estima que son necesarios entre 30 y 60 equipos completos de protección para evitar la propagación del Covid-19 entre el personal sanitario, la primera línea de defensa contra el avance de la pandemia. Sin embargo, no tienen ni un solo equipo. De hecho, ni siquiera cuentan con alcohol en gel o medidores de temperatura corporal de distancia.

“Mirá, hay muy pocos barbijos que donó una señora para la guardia. El resto no tiene. Pero eso que donó no alcanza. Los trabajadores siguen sin elementos de seguridad y limpieza. No hay alcohol ni lavandina, no hay suficientes guantes y no existe antiparras. Y el personal de guardia, necesita con urgencia, los enterizos con botas, camisolines, cofias o escafandras”, puntualizó Kozache, en diálogo con www.misionescuatro.com.

La enfermera ya había denunciado que cuando se activó el protocolo por el Covid-19 en Candelaria, no se cumplió con los requisitos para proteger al personal que trasladó al paciente sospechoso de estar infectado con el nuevo coronavirus. Este lunes, Kozache confirmó que la situación sigue igual, con el agravante de que ya hay casos confirmados en Misiones.

Los equipos para proteger al personal del Hospital de Candelaria, son una herramienta clave para contener las infecciones, dado que, de enfermar los médicos/as y enfermeros/as, no habrá quién asista a los pacientes.