“No estar cerca del productor es otro de los graves errores”, dijo Ángel Ozeñuk

Ángel "Cacho" Ozeñuk, fue entrevistado donde se refirió a la situación agraria en la provincia, entre otros temas.

“Estamos como estamos por eso. Muchas veces avanzamos en terrenos que no tenemos conocimiento. Tener el conocimiento de la teoría, pero no de la práctica”, expresó el productor refiriéndose al recambio en el Ministerio del Agro: Sebastián Oriozabala fue reemplazado en el cargo por Facundo López Sartori.

Asimismo, agregó: “el no estar cerca del productor es otro de los graves errores, lamentablemente en la provincia hace mucho tiempo que se viene sufriendo”.

“Estuvimos participando en muchísimas reuniones en Concepción de la Sierra, Apóstoles, San Vicente y creo que no hay una política agraria seria en la provincia, hay parches y los parches no sirven, porque a la larga o la corte termina destruyendo la economía regional. Estoy muy preocupado con el sector yerbatero”, manifestó Ozeñuk.

“Siempre les digo a los productores que el agro tiene que tener un camino dirigido”, precisó el productor.

La situación de la yerba mate en Misiones

Con respecto a este tema se pronunció: “la yerba, entre todo lo malo, es lo mejor que tenemos y se lo digo al INYM, porque tengo una visión totalmente distinta”.

“Hoy se le está diciendo al productor que ‘el futuro’, ‘la yerba’, ‘las exportaciones’, pero hay dos empresas sirias que prácticamente se han ido de la provincia de Misiones, se fueron a Paraguay a exportar yerba mate a Siria ¿Qué va a pasar cuando uno de estos empresarios decida no regresar más a Argentina? En Paraguay tienen las retenciones más baratas”, cuestionó.

“En Argentina lamentablemente no tenemos mano de obra para levantar la cosecha. Tenemos un grave problema: se ha perdido la cultura del trabajo”, expresó Ozeñuk.

“Hoy el INYM no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir acá, se metió la 17021, que significa limitar hasta cinco hectáreas que planten parejo, pero no se cuidó a los productores de la importación de yerba mate de Brasil y Paraguay”, declaró.

“Si los misioneros no nos defendemos, vamos a perder el mercado junto con los correntinos”, agregó.

Inseguridad rural

Otro de los temas que habló fue sobre los hechos delictivos que se viven en las zonas rurales y, que, por ese motivo, los colonos deben estar armados.

“Toda nuestra sociedad en el interior estamos en la misma situación. Tuvimos un foro en San Vicente hace dos semanas atrás y hablamos de la inseguridad, muchas veces juzgamos a la policía que no hace nada, no es por defenderlos, el problema no siempre pasa por la policía”, señaló Ozeñuk.

Asimismo, se refirió al caso del colono que está detenido por balear a un ladrón que ingresó a su vivienda. “Ahora estamos pidiendo una liberación condicional de Edegar que mató en un caso confuso, atropellaron a la familia. Quisiera que el juez se ponga un poquito en lugar de ese hombre que está preso. Esto se puede volver a repetir si el juez no toma criterio como corresponde”, manifestó el trabajador.