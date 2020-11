“No hay profesionales para tanta demanda de personas con discapacidad”, alertan

POSADAS. Este jueves 3 de Diciembre, el colectivo de familias de personas con discapacidad sale a protestar en todo el país contra el ajuste que impulsa el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y en Iguazú, el epicentro tendrá lugar en la plaza San Martín, donde de mañana y tarde se recolectarán firmas para un petitorio para, entre otras cosas, declarar la Emergencia de la Discapacidad.

En diálogo con MisionesCuatro, Roxana Ramírez, una psicopedagoga y madre de un niño con trastorno del espectro autista, contó que la jornada de protesta de este jueves Movimiento CUD (Certificado Único de Discapacidad), surgido en La Plata. “Todas las falencias (en la atención a la discapacidad) se acentuaron con la pandemia. En la plaza, se realizará una colecta para personas con discapacidad en vulnerabilidad y para visibilizar que la discapacidad está en emergencia”, consideró Ramírez.

Refiriéndose a su situación, Ramírez contó que su hijo, como otros chicos con TEA, “no tienen noción del peligro” y los policías no están preparados para comprender esa situación y saber abordar a una persona con TEA que esté perdida en la vía pública.

La cobertura médica que no se cumple en Misiones

Por otra parte, Ramírez insistió en que hay una enorme falencia respecto de la cobertura para personas con discapacidad en Misiones. “Con el CUD, se tendría que tener el 100% de las coberturas, pero no hay profesionales para tanta demanda. En el Hospital Madariaga hay un fonoaudiólogo para toda la población de Posadas. Mientras que en Iguazú hay una fonoaudióloga pero no hace tratamientos, sólo estudios de audiometría. Está el derecho pero no se cumple”, subrayó.

En esta línea, Ramírez puso de relieve el altísimo costo que tienen tratamientos para personas con discapacidad, que, en muchos casos, dependen de la cobertura del Estado. “Un tratamiento con 4 profesionales son 50 mil pesos por mes, ¿qué familia puede sostener esto?”, planteó la psicopedagoga apuntando al derecho a la salud y a la educación que el Estado debe cumplir, según la Constitución Nacional.

Entre los reclamos que impulsan, está el “petitorio por las pensiones. Tenemos muchas dificultades para acceder a los trámites. Nos piden certificados médicos del hospital (Madariaga), que no tiene el sistema para realizarlos. Entonces el trámite queda trabado”, denunció Ramírez, pidiendo también “que haya personas preparadas que sepan qué trámite hay que hacer”.

Dónde será la movilización en Iguazú

Respecto de la movilización de este jueves, Ramírez confirmó que será en Plaza San Martín (Iguazú). “Vamos a estar desde las 10 hasta las 12 y de 15 a 17 con planillas para recolectar firmas”, dijo la psicopedagoga, añadiendo que hay una petición online para firmar.

En Misiones, las familias de personas con discapacidad piden “que se controlen las pensiones, que Incluir Salud sea eficaz y que la inclusión educativa se contemple. (También solicitan) el aumento de las prestaciones para los profesionales. Hace un año que (están congeladas), ahora se les dio un aumento del 10%. Con la inflación que hay, no es nada”, sentenció.

Según Ramírez, habrá movilizaciones en Eldorado y Posadas.