POSADAS. Tras conocerse la denuncia ante el Inadi y el Ministerio de Gobierno, por la presunta persecución, hostigamiento y expulsiones injustificadas en la Línea 137, una trabajadora accedió a hablar con MisionesCuatro, en estricto off-the-record, por temor a represalias por parte de la Coordinadora General, Yanina López.

¿Cómo cambiaron las condiciones laborales en los últimos meses?

“El Programa Nacional, contempla el cuidado de cuidadora porque somos la columna vertebral de la línea 137. Además, hacemos guardias activas de noche desde el inicio. Tenemos derecho a descansar por las noches, cuando no hay emergencia. Por eso desde el principio, el gobierno nos otorgó camas y colchones para armar nuestra oficina de descanso. La mayoría somos mujeres y madres. Doble exigencia. Nadie llega a una guardia nocturna habiendo dormido todo el día. Por lo cual, llegada una hora considerable de la noche, equipos y chofer (que hace 24 horas) podían descansar con los teléfonos de emergencia activos y salida en caso que haya una emergencia”.

“Cuando llega esta Subcomisario, cual escuela militar, retira las camas y los colchones de la oficina y prohíbe que se pueda dormir por la noche. Todo esto en presencia y autorizado por la coordinadora general”.

“Entonces ¿qué pasó? No aguantamos el cansancio, llega las 2-3 am y mis compañeras tiran frazadas en el piso para dormir unas horas. Si nosotras tenemos una emergencia a las 3 am, sin dormir, después de haber estado todo el día como la mayoría de las personas, con actividades, ¿con qué lucidez vamos a poder abordar la complejidad de los problemas que abordamos? ¿Cómo vamos a responder en una emergencia estando tan agotadas? Porque no es una guardia nocturna al mes, son muchas.”

“Ese es el trato indigno que estamos recibiendo y que estamos denunciando. Nos tratan como basura, como descartables. (Para la Coordinadora) somos descartables, y ‘si nos les gusta, se pueden ir’.”

¿Hubo contactos de la subsecretaría con el Ministerio de la Mujer?

“Desconocemos los contactos de la subsecretaria Myriam Duarte. No tenemos básicamente contacto con ella. (Duarte) no va a la línea. Allí puso a la Coordinadora General (Yanina López) que le informa o debía haber sido intermediaria entre nosotras y la subsecretaria”.

“Las capacitaciones se coordinan con el Programa Nacional (Las víctimas contra las Violencias) y las profesionales de la línea 137 – Buenos Aires, vienen a Posadas a dar las capacitaciones. Ellas también son las que intervienen para garantizar en general que se respeten los lineamientos del programa que son los que te mencioné al principio”.

Las personas trasladadas ¿eran las voceras del sector?

“Sí, ellas dos fueron quienes entregaron la nota. Una de ellas entregó a la Coordinadora General (Yanina López) y la otra le escribió a la Subsecretaria (Myriam Duarte) un mensaje para hacerle llegar la nota, porque la Coordinadora se negó a firmarnos el recibido. A los 7 días, sin respuesta formal a nuestro pedido de reunión, las desafectan”.