“Nuestro trabajo es tan importante como el de la policía”, advierten en la Red de Traslados

POSADAS. A escasos días del importante incremento salarial otorgado por el gobierno provincial a policías y penitenciarios, los empleados de la Red de Traslados llevaron adelante una asamblea y reclamaron un incremento en sus haberes, similar al conseguido por los uniformados.

En diálogo con MisionesCuatro, el delegado Aníbal Vogel confirmó que tienen pactada una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para este martes. Y que en caso de no ser escuchados, preparan medidas de fuerza y movilizaciones como las concretadas por los uniformados.

“A partir de las 6 nos convocamos, preocupación por la parte salarial. Estamos exigiendo que nuestra composición salarial se asemeje a la de la policía. Creemos que nuestro trabajo es tan o más importante que el que hace la policía, sin desmerecerlos a ellos”, subrayó Vogel.

Según confió a MisionesCuatro, en esta área, “los aumentos se pactan semestralmente”, y “en el primer semestre, recibimos un 20% en dos etapas”. “Ahora con la pandemia hubo reuniones, pero no avances. No se está reuniendo la cúpula del ministerio. Estamos solicitando a los gremios que exijan un aumento”, recalcó el delegado, planteando que son las bases y no los sindicatos, los que impulsan el reclamo.

Piden llegar a un mínimo salarial similar al de los uniformados

Las recomposiciones salariales al sector, “nunca se equiparan con la canasta ni con los aumentos, en alimentos, medicamentos, gastos que uno tiene en el hogar. Estamos pidiendo mucho más que el 20% del primer semestre. El empleado público, dependiendo de la antigüedad, cobra unos $25 mil. Hace 6 meses ingresaron 10 choferes y enfermeros, sus contratos andan en los 20-25 mil. Pretendemos que se doble el sueldo”, comentó Vogel sobre el reclamo.

“Creo que la policía tuvo un 60% de aumento y es lo que reclamamos. Tuvieron 15 mil de aumento al bolsillo. Es lo que pretendemos. Si lograron eso es porque consideran que su trabajo es importante”, sentenció el delegado de la Red de Traslados.

Sobre si habrá medidas de fuerza, Vogel consideró: “estamos preparándonos, creo mañana hay una reunión con el ministerio por esta propuesta al sindicato. El miércoles estaríamos con una medida de fuerza (a nivel provincial). Está viniendo gente del interior que se va a acoplar a este pedido”, remató.