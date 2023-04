Nueva jornada de paro de los estatales provinciales

Una nueva jornada de protesta y movilización se vive en la provincia este miércoles 11 de abril. Esta nueva medida de fuerza afecta a todos los organismos del Estado Provincial, Municipal y Delegaciones de Organismos Nacionales en Misiones, según detallaron desde ATE Misiones.

En la ciudad de Posadas, el lugar de concentración fue en la plaza 9 de Julio. El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar y habló, en primer lugar, con Jorge “Koki” Duarte, Secretario General de ATE, quien dijo que este nuevo paro se da “por la situación que estamos atravesando muchos trabajadores públicos, muchos trabajadores en general y los trabajadores que están desocupados”, declaró.

Asimismo, agregó: “en la mayoría de los barrios y en la mayoría de los pueblos de nuestra provincia hay un sector de la población que no tiene acceso a la vivienda, que no tiene acceso al agua potable, que no tiene acceso a los servicios básicos y eso debería estar en el objetivo número uno de cualquier gobierno”.

“Junto a los reclamos del sector estatal venimos a exigirle a nuestras autoridades que en un momento, en un proceso eleccionario en donde la opulencia, la propaganda de los candidatos, refleja que el dinero está“, expresó Duarte.

También habló con este medio, Leandro Sánchez, el Secretario General de UTEM, quien manifestó que el sector docente en Misiones está en una difícil situación, ya que el salario se desintegra debido al aumento de precios, mientras que hay reparaciones y construcciones que no se han realizado en las aulas y la situación del comedor es crítica, con algunos que funcionan con deudas y otros que no funcionan.

“Necesitamos levantar en esta situación de aumento de los precios todos los días, el salario se va desintegrando todos los días y necesitamos un aumento de emergencias, que es lo mismo que estamos pidiendo hoy”, explicó Sánchez.

Además, se refirió a la situación de los comedores: “hay un montón de reparaciones que no se han hecho, de construcciones que están paradas o van a paso de tortuga, y es la situación del comedor, nosotros el año pasado habíamos pedido aumento y nos dijeron que iban a aumentar el 50% la partida de comedor. Nos dijeron que eso estaba, el problema es que la plata no llegó a las escuelas”.

“No ha habido ningún peso desde que empezó el año, o sea que hay algunos comedores que están dando parcialmente la comida, hay otros que no están funcionando, y los que están funcionando, están funcionando con el fiado, o sea con la solidaridad del comerciante del pueblo que te fía, pero cuando ese comerciante cobre la deuda, va a cobrar mucho menos, así que es una situación muy peligrosa”, añadió Sánchez.