Nuevas restricciones: por el momento, Misiones no adhiere

El presidente Alberto Fernández ofreció detalles de las nuevas medidas para contener el coronavirus en el país en una comunicación a todo el país grabada desde la Quinta de Olivos.

MisionesCuatro.com consultó con fuentes gubernamentales sobre la aplicación de medidas en nuestra provincia. Off the record confirmaron que, por el momento, el Gobierno de Misiones no adhiere a las medidas del Gobierno nacional.

ANTICIPO