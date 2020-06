Oberá: desde hoy reabren los bares y los restaurantes

Imagen ilustrativa vía welcome argentina

Todo en sintonía con lo permitido por el estado provincial y con el correspondiente protocolo sanitario.

Desde hoy sábado bares, confiterías y restaurantes volverán a recibir clientes, a favor de ciertos horarios determinados:

–cafeterías, heladerías y restaurantes que brinden desayuno, almuerzo o merienda, atenderán de lunes a sábado de siete y media de la mañana a ocho de la noche

– restaurantes y bares atenderán al público de lunes a jueves de once del mediodía a tres de la tarde y de siete de la tarde a doce de la noche (la cocina deberá cerrar una hora antes, a las once de la noche). Los viernes y los sábados abrirán de once del mediodía a tres de la tarde y de siete de la tarde a dos de la mañana (el cierre de la cocina será a la cero hora).

Los domingos se mantendrá la atención exclusiva por delivery para todos los rubros.

Cada rubro habilitado debe poner en marcha el debido protocolo sanitario que deberá descargar en el sitio web municipal: www.obera.gov.ar/gobierno/protocolo-comercios-covid

Los propietarios de cada lugar deberán llevar un registro minucioso del ingreso de personas, a favor de garantizar la trazabilidad e información ante las autoridades de salud ante un posible caso positivo de coronavirus. Según el municipio, excepto para eso, la información será confidencial.

Walter Anestiades para www.misionescuatro.com