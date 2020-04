Oberá: multas por no usar barbijos y secuestro de autos por circular cuando no se debe

Imagen ilustrativa

OBERÁ. En una maratónica sesión el Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá aprobó hoy otras dos restricciones para la circulación promovidas por el alcalde Carlos Fernández.

Se sancionará con un monto máximo de 80 unidades fijas (80 litros de nafta súper, lo que equivale a unos cuatro mil pesos), a quienes no usen barbijo en ámbitos públicos con circulación de personas (por ejemplo en los supermercados, bancos, cajeros automáticos, ferreterías, y el resto de los rubros habilitados). El infractor primero será apercibido y, si reincide, será multado.

Y aquellos que circulen a pie o con un vehículo en días no permitidos recibirán multas de 170 pesos la primera vez, de 340 pesos la segunda vez y sufrirán el secuestro del vehículo si hay una tercera vez.

Hay que recordar que desde mañana-viernes 17 de abril-en Oberá se podrá salir a la calle en los días y horarios permitidos, lunes a sábado de 7,30 hs a 15 hs., según la terminación del DNI (lunes, miércoles y viernes documentos terminados en cero y en números pares y martes, jueves y sábado para los terminados en números impares). Los domingos no hay permiso para salir a la calle. En todos los casos están exceptuados aquellos que se desempeñan en rubros no alcanzados por la cuarentena obligatoria.

A favor de atender a la desesperada demanda de los sectores que no tienen ni ingresos ni subsidios del estado y no pueden generar ingresos, la municipalidad de Oberá convoca a los sectores comerciales y/o profesionales y/u oficios no exceptuados del aislamiento preventivo y obligatorio, a presentar los protocolos de procedimiento para la prevención de la propagación del coronavirus por Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo.

Esas presentaciones estarán sujetas a verificación por el Comité de Crisis comunal para que, en caso de no ser objetados, sean remitidos a las autoridades provinciales y nacionales quienes podrán otorgar la habilitación correspondiente o no.

Walter Anestiades para www.misionescuatro.com