Ocupa un terreno público y denuncia presiones del Municipio

Foto ilustrativa vía googlemaps

SANTA ANA. Gloria Bach es una vecina de esa localidad que denunció presiones del municipio para que abandone la propiedad que está ocupando y pertenecería a Vialidad Provincial.

En diálogo con MisionesCuatro, la vecina dijo que tiene menores a cargo y hace 8 años está en el lugar.

Sin dar mayores detalles de la situación, Gloria dijo que “la municipalidad no me deja trabajar en paz, me mandan abogados e inspectores y tampoco me dan un lugar para vivir”. “Me mandaron una denuncia por usurpación”, agregó.

La vecina manifestó estar enferma y debido a esta situación no puede estar tranquila. “Pido que me dejen en paz. No cobro sueldo, salarios y no me dejan trabajar y no me desalojen”, cerró.