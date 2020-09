Ordenanza permitiría que otras empresas presten el servicio de transporte urbano en Garupá

GARUPÁ. Una ordenanza que había quedado paralizada en el Concejo Deliberante de Garupá, debido a la pandemia y cuarentena del coronavirus (Covid-19), estaría siendo reflotada y en el mediano plazo, empresas de transporte podrían prestar el servicio urbano en la comuna, rompiendo con el monopolio del Grupo Z.

Según el titular de la ONG Consumis (Consumidores Unidos de Misiones), Rolando “Coco” Gutiérrez, a diferencia de lo que ocurre en Posadas con el pedido para que se liciten nuevas líneas de transporte, en Garupá, ya hay una iniciativa y una voluntad política de avanzar con la libre competencia en el transporte urbano.

“En Posadas todavía se está definiendo en el Concejo y la intendencia. Pero en Garupá nos encontramos con una grata sorpresa. Fuimos atendidos por el concejal (Juan Antonio) Vieira, la gente que está en la Comisión de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno municipal, (José Luis) Peralta. Los mismos concejales están recibiendo quejas y reclamos de parte de los usuarios (de colectivos). Algunos también sufren el problema. Y nos enteramos que la gente de Garupá, antes de la pandemia, ya estaban trabajando en el problema”, reveló Gutiérrez, en diálogo con MisionesCuatro,

El referente de Consumis sostuvo que Peralta, les dijo que “ya hay una ordenanza abierta para licitar nuevas líneas colectivos urbanos, por ahora, dentro de Garupá”. Consultado sobre si estas líneas podrían hacer el recorrido a Posadas, Gutiérrez aclaró que no es así, por el momento. Sin embargo, para el servicio de Garupá – Posadas, tienen “la autorización para usar servicios de combis para trasladar a las personas”, agregó “Coco”.

De acuerdo con lo que manifiestan los usuarios, con el actual servicio de transporte monopolizado por el Grupo Z, “en (el Bº) Santa Helena, la gente toma un colectivo, tiene que venir hasta transferencia y desde ahí, venir al centro de Garupá. (Este trayecto) tarda una hora cuando están a 10 minutos del centro (de la ciudad)”.

En el presente contexto en el que organizaciones civiles y usuarios están reclamando nuevas líneas y empresas de transporte en el Gran Posadas, según Gutiérrez, en la comuna del intendente Luis Ripoll, “la Comisión de Obras y Servicios va a tratar de reflotar la ordenanza que abre expectativas. Ya vinieron a comprar pliegos (de licitación), Crucero del Norte, Río Uruguay y varias empresas. También un grupo de vecinos con combis se acercó para comenzar a hacer la licitación. Se abren enormes esperanzas con Garupá”, puntualizó Gutiérrez.

Repreguntado respecto de si este camino podría ser adoptado también en Posadas, el referente de Consumis no dejó lugar a dudas: “Acá tendrían que tomar ese ejemplo. No se está pidiendo que se vaya el Grupo Z para que no haya problemas políticos. Ni económicos, porque el Grupo Z podría hacer un juicio a la provincia. Pero sí que se abran nuevas expectativas con nuevas líneas de colectivos (vía licitación) o que se permita a la otra empresa (Bencivenga SRL – Río Uruguay) a realizar una ampliación de sus servicios. Y no que se siga así con este monopolio absoluto”, fustigó.

Sobre el final, Gutiérrez reveló que concejales de Posadas y Garupá, admitieron que saben “lo que están haciendo (el Grupo Z). Nos quitan líneas, nos sacan, nos ponen y hacen cualquier cosa. Mientras siga el monopolio esto va a seguir así. Y si podemos evitar el monopolio, adelante”, remató el referente. Cabe recordar que el Grupo Z, con sus empresas Casimiro Zbikoski, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka, controlan el 93% de las líneas de colectivos en el Gran Posadas. Y este grupo empresario es uno de los grandes aportantes económicos y en logística, en cada campaña electoral del Frente Renovador de la Concordia Social.