Ortiz: “Hay 70 tareferos que no cobraron el Interzafra”

MONTECARLO. Una crisis de alcance insospechado se desató este viernes con tareferos de la zona del Alto Paraná, a quienes no se les pagó el subsidio interzafra y, acompañados por el MPL, la CTA y otras organizaciones, cortaron la ruta nacional 12, exigiendo que el gobierno provincial y los sindicatos tareferos, los convoquen a una audiencia.

Cabe destacar que la provincia mantuvo una reunión este miércoles, con sindicatos y organizaciones políticamente afines, como el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales) y la Asociación de Tareferos de la Zona Centro, entre otros, para discutir la problemática del sector.

Este viernes se cumplió una semana del siniestro vial en el que 20 tareferos resultaron heridos al volcar una camioneta Renault Traffic, en la que eran transportados ilegalmente, sin asientos ni cinturones de seguridad.

Todo indica que este grupo de tareferos del Alto Paraná, no fueron convocados a esa reunión, pese a que “70 tareferos no cobraron el Subsidio Interzafra”, según lo denunció el secretario general del MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación) y dirigente de la CTA Autónoma, Rubén Ortiz.

La falta de convocatoria a la reunión por el tema tarefero

“Lo que disparó la salida a la ruta fue que el equipo del vicegobernador Arce, insiste en ningunear a los tareferos de Montecarlo. Ayer nos enteramos por los medios de la reunión del tema de tareferos. Acá el problema es gravísimo y Montecarlo es el lugar donde tiene origen, el movimiento tarefero”, disparó Ortiz, en tono crítico hacia Carlos Arce y los sindicatos de tareferos cercanos al gobierno renovador.

“A eso hay que sumarle el tema docente. Faltan 7 escuelas para las comunidades indígenas, hay comunidades con crisis por falta de agua, los caminos son un desastre y de la asistencia no llega nada. Ahora reconocen el problema del hambre, pero qué hambre va a tapar si a una familia de 9 personas le entregan 2300 pesos”, fustigó el dirigente del MPL, en obvia referencia al acuerdo del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para que lleguen 63 mil tarjetas alimentarias a Misiones.

En cuanto a la medida de fuerza, Ortiz explicó que este viernes, cortan la ruta durante 3 horas, pero “cada semana se va a ir duplicando el tiempo de corte”.

El Ministerio de Trabajo que no controla nada

Acto seguido, Ortiz cargó contra el Ministerio de Trabajo de la provincia, ahora a cargo de la ex diputada Silvana Giménez. “Que vengan a controlar la negreada que están haciendo con la yerba. Después piden el recibo de sueldo de los trabajadores”, denunció sobre las dificultades para el acceso a lo subsidios intezafra. “(Los funcionarios del Ministerio) son los responsables de lo que está ocurriendo. No saben nada de la yerba”, disparó, no sin olvidar que en realidad, no controlan ningún sector laboral.

“Hace rato pedimos que instalen una delegación/dirección del ministerio porque acá es tierra de nadie. Pedimos que los tareferos cobren sus sueldos por sistema bancarizado. El ministerio de trabajo no controla nada, es una vergüenza”, sentenció.