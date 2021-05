Otra denuncia contra Fragueiro: se trata de una niñera que cuidaba a sus hijastras

PUERTO IGUAZÚ. El juez de Familia y Violencia Familiar, Pedro Fragueiro continúa sumando denuncias por abuso sexual y ya no solo en el ámbito laboral, sino en el entorno ligado a su familia. En la jornada del jueves apareció la quinta víctima, se trata de una exniñera de sus hijastras que radico la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción 3 de Posadas.

La mujer de 32 años se desempeñó durante 2008 y 2009 como niñera de sus tres hijastras, en ese momento el actual juez ejercía como secretario del Juzgado Civil y Comercial 2 de Oberá. La quinta víctima declaró en la tarde del jueves ante la fiscal Adriana Marcela Verónica Herbociani.

La denunciante contó que cuando comenzaron los abusos ella tenía 20 años y era estudiante de abogacía: “Con lo que ganaba intentaba progresar. Nada de eso le importó a este hombre, me acosó y abusó de la misma manera que sufrieron las otras chicas. Me perseguía en la casa y después me obligaba a no decir nada. Yo cuidaba de sus hijastras y me aseguraba que me convenía quedarme callada porque él me podía conseguir trabajo en la Justicia cuando me recibiera”, relató la mujer a un matutino misionero.

“Era muy chica, en 2008 nadie se animaba ni a contar a los más cercanos que era víctima de abuso. Tenía mucho miedo. El me arruinó buena parte de la vida y yo estaba sola frente a todo el poder que él tenía. Años de sufrimiento constante. Todo este tiempo me sentí sucia y por fin pude denunciarlo, decirlo, me animé a sacarme el dolor de adentro”, manifestó.

Según contó, luego de que se conocieran los primeros casos decidió asesoramiento judicial para radicar la denuncia. “Tengo una hija y no quiero verla crecer sin sentirme libre. Ahora estoy contenida y pude romper el silencio”, expresó.

Cabe señalar que en Oberá se radicó la cuarta acusación contra Fragueiro correspondiente a una empleada judicial que habría sido acosada y abusada en circunstancias parecidas a la de la joven posadeña.