Padres de alumnos de la Escuela 239 de Santa Rita cortaron la ruta en reclamo de un nuevo edificio

La escuela 239 de Santa Rita tiene 87 años y es la única que hay en el pueblo. Los padres de los alumnos decidieron, este martes y miércoles, salir a cortar la ruta para reclamar la construcción de un nuevo edificio porque desde hace tiempo tiene rajaduras.

Quien dio detalles de este reclamo fue Mónica Fredrich, la madre de un alumna de ese establecimiento, en una entrevista brindada al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro: “ayer cortamos y hoy es el segundo día., ayer quedamos bajo la lluvia y, dado a que había chicos, decimos levantarnos más y aparte no apareció nadie, entonces hoy continuamos”, contó.

Dijo que van a realizar manifestaciones: “hasta que aparezca alguien, porque estamos cansados ya de esperar de forma pacífica, de estar haciendo los viajes que piden, de estar presentando notas y todo el papelerío que conlleva, digamos, burocrático. Pero resulta ser que, a la hora de construir, nada. Estamos esperando desde el año pasado, febrero, ya pasó un año. Supuestamente iban a empezar este año, en marzo nada, ahora ya pasaron para junio y así sucesivamente”.

“En las reuniones que tenemos de padres que tenemos al inicio de clase, había padres que querían que directamente no empiecen las clases para que haya ya un efecto desde el principio de año. Como no fue la mayoría que querían eso, se decidió ubicarles a los chicos en diferentes lugares, porque los chicos están distribuidos en diferentes lugares”, agregó.

Respecto a que si las autoridades de la escuela hicieron reclamos señaló: “la señora directora nos comentó que estaba todo ok, que supuestamente se comunicaron y que están esperando porque mandaron a Nación ese proyecto y que están esperando que den la autorización o que envíen la foto. Pero yo me pregunto, ¿la provincia no tiene autonomía, acaso, para hacer la obra? No hay plata, siempre hay la excusa de que no hay presupuesto, ¿Qué hacen con la plata?, educación. Claro. ¿Para qué ocupan tanto en política? ¿Por qué no invierten en lo que corresponde? Porque esta escuela hace años que viene con rajadura. Obviamente, se tomó la decisión de no mandar más a los chicos porque en cualquier momento se cae eso”, contó la mujer.

“Solicitamos que, hoy, mañana estén las máquinas ahí trabajando ya. ¿Cómo? No sé. ¿Plata? Eso es mentira. Ya no creemos más en eso de que no hay presupuesto. Sabemos que hay. Así que lo que queremos es que se dé ejecución ya la obra. Porque si vamos a seguir esperando, no sé, dentro de cuántos años vamos a tener la escuela. Mi hija, por ejemplo, está dando clase en tercer grado en un club. En un club acá del pueblo, está dividido en tres aulas y por cortinas. Imagínese lo que es dar clases así”, declaró Mónica.

“Son muchos chicos, es la única escuela que hay en el pueblo. Así que vienen chicos de muchos lados”, agregó.

Respecto a las futuras medidas que podrían tomar indicó: “queremos seguir acá firme, esperemos que no tengamos que estar más días y obviamente a medida que vamos viendo cómo va la situación vamos tomando otras. Estamos cansados de esperar reforma pacífica”.

“Más de un año que está para construirse y no se construyó. Pero los papeles, tengo entendido que se presentó porque ya venía con rajaduras. No eran tan graves, pero cada vez se fueron haciendo más graves, más graves. Los chicos no pueden estar ahí, es un peligro”, afirmó.