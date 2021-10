Padres reclaman que sus hijos no reciben el boletín de calificaciones

POSADAS Y JARDÍN AMÉRICA. Uno de los testimonios brindados a este medio fue el de Gonzalo, quien es padre de un alumno de la Escuela Nº5 de Itaembé Guazú. Contó que las autoridades del establecimiento les dijeron que tiene que comprar una libreta.

Asimismo, contó que fue a una librería y le dijeron “libretas no tenemos, la escuela se debe encargar”.

“No reciben insumos, no sé cuál será el motivo del Consejo que no les provee libreta”, declaró el vecino.

“No estoy entendiendo porque la escuela no tiene, hasta hoy día estoy en shock porque no consigo. Sigo recorriendo y en las librerías me dicen que le pertenece a la escuela”, contó Gonzalo.

“Los docentes no tienen por qué estar sacando de su bolsillo”

Por su parte, Isabel, tiene un hijo que asiste a la Escuela 728 de Jardín América, relató la situación que se vive en la comunidad por el faltante del boletín de clasificaciones.

“Es lamentable, los chicos no tienen libreta y los docentes tienen que sacar de su bolsillo para hacer fotocopias y mandar la libreta a los padres, mediante eso tenemos las calificaciones de nuestros hijos”, declaró.

“Es una vergüenza, eso corresponde al Consejo de Educación mandar a cada escuela el boletín de calificaciones. Los docentes tienen sus gastos y sus familias y no tienen por qué estar sacando de su bolsillo para la libreta de nuestros hijos”, añadió.

“Ellos están sacando fotocopias de las libretas, mandan a fotocopiar en cartulina. Los docentes se habrán cansado de esperar que no les den atención y lo hacen por medio propio”, precisó la mujer.

Dijo que esta situación comenzó este año, “el año pasado no les dieron libreta porque fue todo virtual”, reveló Isabel.

Ofrecimiento

Sergio, es dueño de una serigrafía en Posadas y en diálogo con este medio, se ofreció a realizar las impresiones del boletín de calificaciones para la escuela que esté necesitando.