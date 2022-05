El pago compulsivo a la Caja de los Contadores, “no tiene fundamento ni razón de ser”, denuncian

POSADAS. Un grupo de contadores y profesionales del Ciencias Económicas se están organizando para modificar el funcionamiento de la Caja de Profesionales de Ciencias Económicas o inclusive modificar o derogar la ley provincial 3953 del 2003, que creó las cajas previsionales de profesionales en Misiones, porque les obligan a pagar sumas altas –sobre todo para los profesionales que recién se inician en la actividad– para una caja previsional que no es rentable y que tiene elevados costos administrativos.

Al respecto, la contadora Analía Rodríguez, una de las profesionales que, junto a un grupo de centenares de colegas, cuestionan el funcionamiento de la Caproce, brindó precisiones sobre el reclamo que están impulsando, que comenzaría por plantear un cambio en el sistema de pago para que las cuotas “no se fijen por el rango etario, sino que se tenga en cuenta la capacidad contributiva, mínimamente la categoría del monotributo del contador o profesional. O si es autónomo o no”, contó.

En diálogo con MisionesCuatro, Rodríguez reveló que los contadores –que serían más de 250- se reunieron en grupos de WhatsApp y Telegram para ver “cómo modificar la situación actual de la Caja de Contadores, la Caproce, a la cual estamos obligados a pagar como profesionales matriculados en Ciencias Económicas, por ejercer la profesión”.

imagen ilustrativa

Un conflicto que surge a raíz de una ley del 2003

Según la contadora, “en teoría, la Caproce fue creada en el año 2003, para cumplir con un sistema previsional jubilatorio. Es decir, para tener esa prestación y cobertura en nuestra etapa pasiva. Si estamos ejerciendo en el régimen del monotributo, podemos adherir a una caja un y no pagar la parte previsional del Estado”, precisó.

“Actualmente, la problemática que se visualiza, es que los colegas que están jubilados, si bien la caja tiene 18 años desde su creación, la rentabilidad que tienen hoy (después de aportar más de 15 años) para su jubilación, es de un millón y medio (de pesos) Haciendo una proporción de un salario mínimo vital y móvil ($38.940), pueden vivir con ese sueldo (jubilación) 5 años como mucho. Siendo exagerado”, planteó la contadora, poniendo el foco en la inflación y la baja capitalización de los ahorros en la Caproce.

Además, Rodríguez enfatizó: “La caja desde su creación hasta la fecha, no prevé un sistema de salud. Es decir, te jubilas con la Caproce y tenés esa jubilación, no es un sistema solidario, por lo cual, termina tu fondo capitalizado, que evidentemente no es rentable. Y te permite vivir 3 años y no tenés obra social”, denunció la contadora.

“Lo que se le planteó a la comisión directiva de la Caja es que yo hoy, siendo una joven profesional, opto por pagar mi monotributo completo. O un seguro de retiro privado, que me dé más tranquilidad”, puntualizó Rodríguez, insistiendo en que “los que están con este aporte de 18 años, su informe de capitalización es de 1,5 millones, es desesperante”.

Profesionales con pocos años de práctica, obligados a pagar desde $7 mil en adelante, mensuales

En esta línea Rodríguez advirtió que existe otra problemática, y tiene que ver con el criterio de edad que utilizaría la Caproce para determinar los montos. “Si tenés entre 30 y 34 años, estás obligado a pagar 7 mil pesos mensuales a la caja. Y eso para el recién graduado es un costo elevado. Ténes que pagar alquiler, monotributo y costos fijos por mes y un costo de 7 mil pesos a una caja que sólo te capitaliza $5.200, porque el resto son gastos administrativos que no se justifican”, detalló la profesional.

Según Rodríguez, no corresponde “que tengamos que pagar para poder ejercer, 7 mil, 10 mil u 11 mil pesos” y se capitalice “una suma irrisoria. Aparte, estamos en conocimiento que (la caja) no tiene beneficios. Yo ejerzo desde 2011 y mi caja capitalizó 100 mil pesos”, reveló la contadora, aunque aclaró que paga lo mínimo, porque “te intiman con abogados, pagas intereses y cuotas judiciales”.

Pedido de una asamblea extraordinaria

En cuanto al reclamo que vienen haciendo, Rodríguez contó que los profesionales organizados son 256, “colapsó el grupo de Whatsapp y nos pasamos a Telegram, y presentamos una nota al directorio de la Caproce. Tenemos que solicitar una asamblea extraordinaria a la comisión directiva de la Caproce y en un principio modificar las escalas de los aportes, para que no se fijen por el rango etario, sino que se tenga en cuenta la capacidad contributiva, mínimamente la categoría del monotributo del contador o profesional. O si es autónomo o no. Pero no el rango etario porque muchos colegas comienzan a ejercer hacia los 30 años. Entonces (la idea es) tener ese acercamiento para modificación de la ley (3953/03)”, indicó.

Por el estatuto de la Caproce “tenemos que contar con el 10% de los afiliados con el pago al día para solicitar una asamblea extraordinaria”, dijo Rodríguez. Y aclaró que “es una problemática de costos y de tiempo trasladarse y reunirse en Posadas”.

“En el Balance del 2020, en pandemia, se vio gastos de 3 millones de pesos en viáticos, esas son cosas que hacen ruido”

“Hay un criterio unificado de disconformidad con la caja y de pagar porque es ley (provincial 3953/03) y porque nos intiman, no porque uno está conforme y nos da seguridad jurídica”, remarcó Rodríguez, quien hizo una notable infidencia sobre los manejos de la Caja. “Lo más bizarro fue que en el Balance del 2020, en pandemia, se vio gastos de 3 millones de pesos en viáticos. Esas son cosas que hacen ruido, siendo especialistas del tema, no podemos dejar pasar estas cuestiones”, abundó.

Sobre el final, Rodríguez añadió que el gasto administrativo de la Caproce es unas 450 veces más alto de en otros fondos previsionales privados. “En Misiones, en la página, no podemos ver una calculadora de ingresos. Hace 4 años que estoy pagando un fondo de retiro a una compañía. Pago mucho menos de los que pagué (en la Caproce) y ya me rindió lo mismo. Con 15 años de aporte con un monto de 5 mil, al jubilarme recibo 170 mil pesos mensuales. Puedo ver el fondo y tiene gastos administrativos del 0,02%. Si aporto $4.000 me descuentan $85. En nuestra caja los gastos administrativos son del 9%. No tiene fundamento ni razón de ser. No se puede seguir pagando y mirando para un costado”, bramó la contadora.

Para finalizar, Rodríguez reveló que esta problemática con la Caproce, también estaría dándose en la caja previsional de los ingenieros y de los arquitectos, la de los médicos y la de los veterinarios. “Todos están en exactamente la misma situación”, remató.