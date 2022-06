Pan: Nuevo acuerdo de precio en Misiones y cómo se ve afectada la distribución de la harina por la falta de gasoil

POSADAS. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, Omar Acosta, el Vicepresidente del Centro Industriales Panaderos de la Provincia, contó que el nuevo precio del pan, bajo el programa “Ahora Pan” es 250. “Después de muchas idas y venidas, el acuerdo terminó en mayo y se aceptó en aumentar el pan a 250 pesos hasta fin de julio”, precisó el empresario.

“Se hizo difícil aguantar el precio, hay gente que no podía seguir con el pan a $220”, añadió.

Por otra parte, dijo que las ventas se mantienen bajas. “El consumo del pan ha bajado en kilos, la gente sigue comprando por plata. En los demás productos igual, ha bajado las facturas en docenas, la cantidad de tortas”, comentó Acosta.

Por otra parte, detalló como el faltante de gasoil afecta la distribución de productos básicos de panadería. “Toda la harina viene de afuera, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Si no hay combustible el transporte no sale, el último equipo vino con demoras de cinco o seis días por el tema del gasoil. Tenemos que tener un stock de harina por 20 días, entonces nos bancamos un atraso de 10 días. Hasta ahora harina no falta, el drama es el transporte”, reveló el comerciante.

En ese sentido vaticinó: “con esta escasez de transporte y suba de combustible se avizora aumentar los fletes, todo sigue aumentando. Otro motivo es que no todos reciben la harina subsidiada, hay gente que compra a distribuidores y no la compra subsidiada, entonces se complica”, expresó Acosta.