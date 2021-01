Pandemia: ¿Cómo son las visitas en las cárceles de Misiones?

POSADAS. La pandemia de coronavirus obligó a reinventar actividades y protocolos sanitarios para evitar contagios y prevenir contagios. En ese contexto, las unidades penales no fueron la excepción y las familias deben adaptarse a estrictos regímenes para visitar a los presidiarios.

Fabián Mantau, integrante de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura en Misiones habló con MisionesCuatro sobre esos protocolos y según explicó, aplican el decreto Nº 260/20 establecido en la ley 27.541 con respecto a las visitas carcelarias que dispone ciertas restricciones y medidas para salvaguardar la salud de internos y familiares. Esta normativa varía entre unidades penitenciarias y comisarías.

“La visita y comunicación es un derecho que tienen las personas privadas de su libertad y las comisarías no están preparadas o no tienen lugar para realizar esta actividad”, dijo Mantau y aclaró que no hay una prohibición de visitas.

La oficina de la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura se encuentra en calle 3 de Febrero 1306, 1er. Piso. Teléfono fijo 4430957 y 4434398, correo denuncias@cpptmisiones.gob.ar y WhatsApp 3764175714.