Papá con su hijo de 10 años, corren juntos carreras en la selva y cuentan su experiencia

POSADAS. En diálogo con el programa “Somos Identidad” que se emite por el canal MisionesCuatro, Rubén Saucedo (39) y su hijo Bastián (10) relataron sus experiencias corriendo juntos “trail running”, es decir, carreras a pie en plena naturaleza, que en el caso de Misiones, significa carreras en la selva y en el cerro. Padre e hijo están radicados en Puerto Libertad, donde entrenan antes de competencias a través de las cuales conocieron gran parte de la provincia.

Saucedo contó que comenzó con esta competencia solo, después de una serie de tragedias familiares –el fallecimiento de su suegro y de su padre- en 2021, con la invitación de un amigo. “Siempre me gustó el deporte, tuve la primera experiencia y me dije que ‘esto lo tengo que compartir con mi hijo’”, contó Saucedo, señalando que una carrera en Irigoyen, en 2022, fue la primera carrera que compartió con su hijo.

“Fuimos a distintos eventos en San Vicente, San Pedro, Wanda, Puerto Rico, Santo Pipó, Dos de Mayo, San Antonio y Puerto Iguazú”, dijo Rubén, quien añadió que “mediante el tunning (‘running’) conocemos toda la provincia”

Según Saucedo, la experiencia de correr con su hijo, fortalece el vínculo paterno-filial que mantienen. “Para mí, correr con él, es algo magnífico. En cada corrida sacamos lindas fotos y tenemos felicitaciones. Correr en equipo con tu hijo es lo más maravilloso. Tenemos muchos obstáculos dentro del monte, el barro, el arroyo y los montes. Pero este deporte nos renovó la vida, este lazo que estamos forjando, corriendo juntos, a mí no se me va a borrar nunca más de mi mente”, expresó.

Rubén aclaró que su hijo compite, aunque no está en la categoría oficial, que comienza a partir de los 14 años de edad. “Como él no está dentro del rango, me hacen firmar un papel para hacerme responsable de su seguridad. En el monte uno corre muchos riesgos, hay que tener cuidado donde pisar. Pero el recorrido es muy lindo y toman todas las medidas necesarias para que no haya accidentes”, manifestó.

“Todos los meses hay competencia y preparación. En Puerto Libertad hacemos el sendero, nos vamos hasta el Parque Acuático y hacemos entre 10 y 15 kilómetros entre los dos”, contó Rubén, añadiendo que su hijo “ya hizo muchos podios y eso le motiva más a él”.

Según Saucedo, “el mes que viene vamos a Irigoyen. Por recomendación del pediatra, no puede exceder los 10 kilómetros”, contó el papá, admitiendo que recibió retos por parte del médico porque su hijo corría distancias superiores a las recomendables para un chico en etapa de crecimiento.

En tanto, Bastián también habló con el programa Somos Identidad, y admitió que también siente que se fortalece el lazo con su padre, por compartir estas competiciones que él disfruta mucho, aunque tenga que correr contra adolescentes de más edad que él.