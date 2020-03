Para Arrúa, Misiones es el “escudo contra el dengue”

POSADAS. De acuerdo con el Ministro de Turismo, José María Arrúa, Misiones no es la puerta de entrada en la ruta del dengue, sino el “escudo” contra la enfermedad en Argentina. Sin hacer mención a los más de 3 mil febriles sospechosos de dengue –una cifra que no está actualizada y se espera es mucho mayor ahora-, Arrúa insistió en que la provincia lleva años conviviendo con esta enfermedad, y con países en donde el dengue es endémico –es decir, regiones donde no hay periodo interbrote.

