Para el sector docente, la cantidad de horas que se dictan “es correcto”

Desde el Ministerio de Educación de la Nación proponen que las escuelas primarias tengan una hora más de clase por día. La medida será debatida este viernes en el Consejo Federal de Educación.

En ese marco, Misiones Cuatro consultó con Aníbal Ramírez, un docente de la ciudad de Oberá, quien dio su postura respecto al tema: “estamos siendo el sector más vapuleado por la falta de decisiones políticas, falta de coherencia dentro del sector gubernamental”, expresó.

Asimismo, continuó: “en principio, no estamos de acuerdo con lo que propone el Ministro de Educación de la Nación, consideramos que el tiempo que se dedica a los alumnos dentro del sistema educativo es lo correcto cuando no existe inversión adecuada”, declaró.

En esa línea señaló que se necesita una mejor infraestructura en los establecimientos: “en las escuelas de jornada completa hay modelos muy interesantes, se necesita una inversión muy importante. Que hacemos para contener a los alumnos de jardín a séptimo grado en escuelas donde no tiene agua potable o un solo ventilador en épocas de calor o letrinas”, manifestó el docente.

Y agregó: “también tenemos que entender que la cantidad de horas que se le contiene a los alumnos dentro del establecimiento no se traduce en calidad educativa si no hay políticas educativas adecuadas, inversiones. Cantidad no es sinónimo de calidad”, precisó Ramírez.