“Para una empresa que gasta $8 millones de energía, una tasa municipal del 8% es mucha plata”, alertan desde Apicofom

POSADAS. La elevada presión fiscal del gobierno “misionerista”, coronada por la imposición de la Tasa Forestal, motivó a los empresarios madereros a presentar formalmente una queja al gobernador Oscar Herrera Ahuad, al que le plantean que están perdiendo competitividad respecto de la industria maderera de Corrientes, que no sólo no sufre una Tasa Forestal (del 2%), sino que además, tiene una energía eléctrica un 15% más barata. Además, según la nota de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) y la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) y la CEM (Confederación Económica de Misiones), en Corrientes es mínimo el cobro de la Tasa del Alumbrado Público (en Misiones va del 0,5 al 8%), no se cobra una Tasa Comercial (en Misiones es 0,1 al 6%), ni una Tasa de Ingresos Brutos a la Foresto Industria (que en Misiones va del 1,5 al 5%)

“Hace mucho tiempo venimos reclamando contra algunas tasass, que parecen mínimas, pero para nosotros son muy importantes. La tasa forestal, las tasas municipales y las de comercio (municipales)”, detalló el presidente de Apicofom, Guillermo Fachinello, en diálogo con MisionesCuatro este martes. “La tasa municipal de alumbrado público llega a ser el 8% de una factura de luz. Para una empresa que gasta 2 millones de pesos de energía u 8 millones, como ocurre con un socio de Apicofom en Eldorado, es mucha plata”, graficó Fachinello, sobre un impuesto en torno a los 640 mil pesos, sólo por el alumbrado público.

“Eso nos va mellando toda la cadena de producción y nos quita competitividad para exportar”, advirtió el empresario. Y remarcó: “Necesitamos reglas claras, en medio de un veranillo que hemos tenido con la exportación”.

Múltiples problemas para la exportación y la competencia de Corrientes

En su descripción del contexto en el que trabajan las empresas madereras de Misiones, Fachinello insistió en que “estamos muy lejos de los puertos para exportar, con el agravante del costo de los fletes internacionales que han subido un 30%. Queremos reglas claras, cuesta mucho conseguir mercados nuevos, sobre todo, mercados continuos”, reiteró el presidente de Apicofom.

Sin embargo, “nos ponen un impuesto como la tasa forestal a rollos que vienen a Corrientes. Estamos trayendo 90 mil toneladas (de rollos correntinos). Eso le deja a la provincia mucha plata con las divisas de la exportación. En el rollo es mucha plata y nos complica el mercado. Y perdemos competitividad con Corrientes”, enfatizó Fachinello, dejando en claro que las madereras correntinas pueden ofrecer precios más bajos por no sufrir la presión fiscal que impone el gobierno de Misiones al sector.

“Lo planteamos a nivel nacional”, reveló Fachinello, sobre un pedido para que se elimine la tasa “por lo menos, para las industrias Pymes”.

Asimismo, Fachinello aclaró que exportan a un dólar de 96 pesos, pero la cotización para comprar insumos o repuestos, es de 190 pesos. Y “los insumos, en algunos casos están monopolizados, como los impregnantes de madera. Lo mismo pasa con las cosechadoras que son de alta tecnología y es dificil de importar”, recalcó.

En cuanto a la competencia con Corrientes, Fachinello dijo: “Los parques industriales de corrientes tienen muchos más beneficios que los nuestros. En Corrientes te pueden devolver parte de la inversión que hacés”, reveló.

“Estamos muy complicados, estamos entrando en una crisis muy importante, como muchas empresas. El gobernador nos dijo que están analizando (el pedido) Esperemos tener alguna respuesta”, sentenció.