Paro de colectivos en el interior es “por tiempo indeterminado”

POSADAS. A partir de las 20.30, arrancó un paro nacional por tiempo indeterminado para el transporte urbano de pasajeros en el interior del país, decretado por la UTA (Unión Tranviarios Automotor), por la “discriminación respecto al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”, en el reparto de subsidios destinados a los salarios de los choferes, según explicó el secretario general de UTA – Misiones, Horacio Alvez, en diálogo con MisionesCuatro.

“Ya comenzó el paro, ya está en marcha. Estamos haciendo fuerza para que la gente pueda volver a su casa. Estimo que hasta las 20.30, va a haber micros. Notificamos temprano para que la gente sepa”, comentó el sindicalista.

Consultado al respecto, Alvez dijo que la una medida nacional, decretada para el interior del país “es por la discriminación que existe con respecto al AMBA, en los subsidios, el dinero que tiene que venir para el sueldo de los trabajadores. El interior no está percibiendo ese subsidio. Y lo que percibe, es siempre mucho menos que lo que recibe el AMBA. Eso repercute en que el trabajador no percibe su salario en tiempo y forma, porque el empleador va pagando a medida que recibe esos subsidios”, explicó el jefe de la UTA – Misiones.

De acuerdo con Alvez, en algunos casos, los subsidios están atrasados en un mes y en otros, dos meses. “Es dinero no remunerativo y va en distintas fechas. Eso se está complicando. Hay provincias que recién ayer terminaron de cobrar los sueldos del mes pasado. Acá no cobramos el aguinaldo, y dos cuotas de $4.000 (no remunerativas), en el caso de algunas empresas”, reveló Alvez.

Según Alvez, “no hay un tiempo determinado” para el paro. “Es un paro por tiempo indeterminado. El próximo lunes se vence el sueldo de este mes y se va a sumar (a la deuda) del aguinaldo. Es un problema que se viene dando hace unos meses por la demora y discriminación del gobierno nacional hacia el interior”, fustigó. “Si abonan lo adeudado, no va a haber problema en levantar el paro”, agregó el sindicalista.

Ante la consulta sobre los sueldos de los choferes, Alvez dijo que “el básico conformado de los choferes está en los $47.500. Hay sueldos de 60.000 y de 70.000, dependiendo de la antigüedad”, agregó el sindicalista.

En cuanto a si aceptarían el pago del aguinaldo en cuotas, Alvez fue tajante: “No. Es lo que estamos rechazando. Ese es un dinero que está mandando Nación, por medio de subsidios. Desde hace un tiempo que los sueldos y aumentos, los está enviando Nación, por subsidios. Teóricamente tienen que venir enteros. El problema es que vienen atrasados con todo. Y el empresario se escuda diciendo que, ‘si no vienen los subsidios, no pago’. Y se perjudica el trabajador”, manifestó el dirigente de UTA – Misiones.

Según Alvez, en Posadas hay alrededor de 400 colectivos.