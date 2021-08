Permitirán el ingreso de hasta 800 turistas diarios por el puente Tancredo Neves

PUERTO IGUAZÚ. El pasado viernes, el Gobierno de Misiones presentó oficialmente ante la Jefatura de Gabinete de Nación el protocolo sanitario que se aplicaría para la apertura terrestre por el puente internacional Tancredo Neves, que une a Puerto Iguazú con la ciudad de Foz de Iguazú.

Según trascendió, entre las medidas que indican en el documento presentado, se prevé que en un principio ingresarán diariamente solo unos 800 turistas extranjeros y mil argentinos que deban reingresar a través de este paso.

Además, dicha autorización solamente podrá ser para circular con fines turísticos y gastronómicos, no así para el tránsito vecinal fronterizo. Esto estará sujeto a la obligatoriedad del test PCR negativo de Covid-19, que no deberá superar las 48 horas de anticipación. En el caso de no contar con dicho certificado, podrá realizarse el hisopado en el centro de testeo que está instalándose en la zona primaria aduanera. Asimismo, se tendrá en cuenta que posean al menos una dosis de la vacuna.

Otro de los puntos a tener en cuenta, es que aquellos argentinos que salgan del país y vuelvan dentro de las 24 horas tendrán que tramitar una constancia y así evitar que les soliciten un nuevo test PCR al regresar. Mientras que los turistas que den positivo de coronavirus deberán cumplir con el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias y será en el establecimiento hotelero donde hizo la reserva, que estará a cargo del turista.

Tras la presentación, se aguarda la decisión de las autoridades nacionales para determinar la habilitación del puente, en un marco complejo para la localidad de Puerto Iguazú que fue la más afectada por la pandemia y sus restricciones.