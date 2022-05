Pide ayuda una madre a cargo de 4 niños y 2 adolescentes, que está inmovilizada

PUERTO ESPERANZA. El reclamo de una mujer madre de seis niños, que actualmente no contaría con ninguna asistencia del municipio de Esperanza y del Estado, se conoció este miércoles, cuando Elizabeth Estigarribia contó al Noticiero de MisionesCuatro lo que está pasando en estos días, luego de quedar temporalmente incapacitada a raíz de un siniestro vial. “La municipalidad está en conocimiento de mi situación”, aseguró en declaraciones que apuntan a la gestión del cuestionado intendente renovador Alfredo Gruber.

Estigarribia formuló su pedido de colaboración a la comunidad, para que la ayuden “con el tema de la alimentación, ropa, calzado”, de sus hijos. “Me separé hace 3 años. Necesitaría ayuda solidaria. No puedo cobrar la AUH (Asignación Universal por Hijo) porque los chicos tienen el apellido del padre y él cobra en blanco. Quiero saber si alguien me ayudaría”, expresó la mujer, que dijo tener 31 años de edad y que habría tenido su primer hijo a los 16.

De acuerdo con la mujer, tiene seis hijos a su cargo de edades de 2, 5, 8, 11, 14 y 15 años. “Me asistía la Dirección de Infancia (del municipio) pero últimamente no me ha ayudado más nadie. La municipalidad está en conocimiento de mi situación”, aseguró la mujer, insistiendo en que los siete integrantes de su familia cuentan con DNI argentino.

“Nadie de la municipalidad se hace cargo. Estoy bastante lejos (del casco urbano), viviendo en el fondo, en el último barrio (de Puerto Esperanza)”, comentó Estigarribia. Y aclaró que reside en una casa que Iprodha adjudicó a nombre de su ex marido, que “nos entregaron interminada (sic) y no pagamos la primera cuota”.

Un despiste en motocicleta que complicó aún más la situación

El pedido de la joven llega en momentos en que está momentáneamente incapacitada, a raíz de un siniestro vial en moto. Según Elizabeth, el viernes pasado iba en moto a gran velocidad cuando se le cruzó un animal y cayó a la cinta asfáltica. A causa del derrape, “una pierna no puedo apoyar. Fui a emergencias el viernes a la noche, me aplicaron calmantes. Y hace 5 días que estoy en reposo, no me puedo mover sola y como no tengo familiares en Esperanza, prefiero quedarme en mi casa sola”, contó Estigarribia, en declaraciones que encienden las alarmas respecto del cuidado de los niños.

“Mis nenes más grandes están cuidando a los más chicos para la comida. Los vecinos no se meten, no saben nada. Me estoy arreglando sola con mis niños”, aseveró.

Alfredo Gruber, intendente de Puerto Esperanza

De acuerdo con la joven mamá, actualmente percibe 23 mil pesos como “salario vital, que deposita mi ex en el juzgado de paz. No me alcanza. Necesito ayuda, no puedo comprar zapatillas, ropa o abrigos”, remató la mujer.

Según pudo saber este medio, quienes quieran contactarse con Estigarribia o asistirla, pueden hacerlo al teléfono 3757 68-5667.