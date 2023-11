Piden avances en la investigación por la muerte de Exequiel Barbosa

Foto ilustrativa de la web

Ángel Exequiel Barbosa (23) fue encontrado sin vida en la comisaría de San José el pasado 17 de octubre. Había sido detenido el pasado 5 de octubre por “desobediencia judicial”, según informó la Policía.

Por otra parte, el cuerpo médico forense determinó que la causa del fallecimiento fue por “muerte súbita”, algo que generó dudas en sus familiares y es por ello que piden “claridad en la investigación”, según declaró Tamara Barbosa, la hermana del joven fallecido, en una entrevista brindada al programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7.

“La manifestación, hicimos hoy a las 8 de la mañana, pedimos que se haga justicia, queremos saber qué pasó con Exequiel. Salió en todos lados que murió por muerte súbita, nuestra pregunta es ¿en base a qué? nosotros estamos pidiendo que se investigue y que se haga justicia, nada más que eso”, declaró.

Respecto a la detención de su hermano, comentó: “el trato de la policía, pésimo, para empezar, la noche de la detención del jueves 5, yo estudio, no vi cuando salió (Exequiel), mi papá, me dijo que él había salido a las 6, 7 de la tarde. Yo vuelvo a las 11 de la noche, me acosté a dormir y, al otro día tempranito mi papá viene y me golpea porque yo vivo al lado, me dice, ¿Exequiel está acá? No apareció, siempre para las 11, 12, más tardar ya venía, estaba con mis padres, era compañero de ellos, iba a cobrar los mandados”.

En esa línea, agregó: “llamé al hospital, me dijo que no, llamé a la policía y ahí me dijo que se encuentra detenido. Volví a la comisaria volví a preguntar y me dijo que se le detuvo por resistencia a la autoridad”.

“Mi hermano era un chico saludable, hacía ejercicio en la casa, era tranquilo, no tenía problema con nadie. Ellas dijeron que él estaba loco, porque no hablaba. Lo tuvieron incomunicado, nosotros no sabíamos”.

En relación a los días que Exequiel estuvo detenido, contó: “Mi papá pidió ese día para verlo, vio que mi hermano tenía golpeado el ojo”, contó la joven.

Además, dijo que cuando pasó una semana de la detención seguían sin poder pudieron verlo. “Lo trasladaron a Posadas y de ahí no sabemos, porque no nos dejaron ver”.

Asimismo, contó que Exequiel estuvo en el Hospital Carrillo y le aplicaron una inyección.

Comentó que una abogada se comunicó con la comisaría de San José y un policía le responde, “tenemos un problema el señor amaneció muerto”.

“Ni siquiera tuvieron el respeto, la dignidad de venir a la madrugada y avisar a la familia. Mi hermano en esos 12 días, estaba súper flaco a comparación de lo que él era ¿cómo van a inyectarles dos inyecciones el viernes a la noche, dos o no sé cuántas? y llevarlo a Posadas. Es un maltrato”, expresó la mujer.